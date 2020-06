Protocoalele COVID-19 propuse de organizatorii turneului de tenis US Open sunt ”incredibil de dificile” pentru competitori, inclusiv pentru Simona Halep, a declarat joi antrenorul numărului 2 WTA, australianul Darren Cahill.

Turneul este programat să înceapă pe 31 august şi deja nr. 1 mondial ATP, sârbul Novak Djokovic, a afirmat că-i va fi imposibil să se prezinte la competiţie din cauza restricţiilor majore impuse pentru combaterea pandemiei de coronavirus.

”Restricţiile sunt dure”

”Sunt incredibil de dificile şi fiecare jucător trebuie să decidă dacă le va putea respecta sau nu. Sunt sigur că pentru Simona nu vor funcţiona.

Dacă sunteţi într-o echipă de baseball sau o echipă de fotbal … cel puţin aveţi colegii de echipă cu care să călătoriţi, să socializaţi, cu care iei masa şi te antrenezi. În tenis este altfel pentru că este un sport individual”, a declarat Cahill pentru Reuters, într-un interviu telefonic din Australia.

Cahill a arătat că organizatorii ar vrea ca jucătorii care vor participa să zboare spre New York în curse charter şi să fie izolaţi, urmând să facă la un anumit interval de timp teste anti-Covid.

”Din punctul de vedere al Simonei, trebuie să zbori din România, apoi trebuie să petreci patru săptămâni într-un hotel din New York, şi nu poţi fi însoţit decât de o persoană.

În mod normal, trebuie să dispui de un fizioterapeut, de un partener de pregătire, de un antrenor sau doi. Practic, acum se cere să stai izolat 3-4 săptămâni alături de o singură persoană, dar apoi să dai randament maxim pe teren. Cu siguranţă, vor fi mulţi jucători care nu vor accepta condiţiile”, a arătat Cahill.

”Cu toţii vrem să ne întoarcem la muncă”

El a indicat că o problemă majoră va fi pentru jucătorii căsătoriţi sau cei care au copii.

Totuşi, antrenorul Simonei Halep şi-a exprimat speranţa că rata îmbolnăvirilor cu Covid-19 va urma un traseu descendent în următoarea perioadă astfel încât nu vor mai fi necesare asemenea restricţii.

”Cu toţii vrem să ne întoarcem la muncă, aşa că speram că vor reîncepe cât mai curând competiţiile. Ştiu că organizatorii US Open se străduiesc să ţină turneul. Se vor întâmpla multe în următoarele 6-7 săptămâni, aşa că sper că se vor relaxa restricţiile”, a spus Cahill.

Referindu-se la activitatea Simonei Halep în perioada de întrerupere a tenisului, Cahill a afirmat că aceasta s-a bucurat de pauza impusă. El a precizat că a mai antrenat-o telefonic sau video, cerându-i româncei să adopte mentalitatea unui sportiv olimpic care ar afla că trebuie să stea pe tuşă până la finele anului.

”Pesimişti în legătură cu deplasarea la New York”

”Este dificil pentru mentalitatea şi pentru sportul nostru şi de aceea există atât de multă admiraţie pentru multe sporturi care sunt prezente la Jocurile Olimpice. Sportivii se antrenează continuu pentru a participa la competiţie la fiecare patru ani, la cel mai mare eveniment sportiv mondial, Olimpiada”, a mai menţionat Cahill.

Tenismanul sârb Novak Djokovic, numărul unu mondial, se gândeşte să nu ia parte la ediţia din acest an a turneului US Open, ţinând cont de condiţiile foarte stricte care ar putea fi în vigoare în acel moment la New York, pentru a se pregăti cât mai bine pe zgură, în vederea participării la turneul de la US Open, informează cotidianul sportiv L’Equipe.

„Majoritatea jucătorilor cu care am vorbit sunt destul de pesimişti în legătură cu deplasarea acolo (la New York)”, a declarat Djokovic pentru postul sârb de televiziune RTS, adăugând că restricţiile avute în vedere pentru disputarea US Open în acest an par „extreme” şi „inaplicabile”.

Izolare de 14 zile pentru persoanele care vin în SUA

„Pentru moment, cred că sezonul meu pe zgură va continua până în septembrie”, a mai spus Nole.

În timp ce turneul de la Roland Garros a fost amânat din mai până în septembrie, iar cel de la Wimbledon a fost anulat pentru prima oară din 1945, Federaţia americană de tenis (USTA) trebuie să anunţe săptămâna viitoare dacă US Open, care urmează să debuteze pe 31 august, va fi menţinut.

Dacă turneul de la Flusing Meadows se va derula conform programării iniţiale, restricţiile la care se referă Djokovic vor fi o izolare de 14 zile pentru persoanele care vin în Statele Unite, un acces restrâns pe terenuri, ceea ce ar reduce posibilitatea jucătorilor de a se antrena, prezenţa unei singure persoane din anturajul jucătorilor în tribune şi o circulaţie redusă la New York, unde jucătorii vor fi cazaţi în Queens, fără să se poată deplasa în Manhattan.