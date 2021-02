Procedura de consultare publică referitoare la funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României este în plină desfășurare. Este vorba de proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea HG nr. 89/2020. Acesta vizează organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României. Consultarea publică se încheie peste patru zile, anunţă ADR printr-un comunicat.

Proiectul de act normativ a fost publicat în consultare publică în data de 2 februarie 2021.

“Punerea în consultare publică a acestui document este parte a procesului de consolidare a arhitecturii guvernamentale în sfera transformării digitale“, arată instituția.

Este un proces necesar la acest moment, pentru că ADR va avea foarte multe lucruri de făcut.

“Anul 2020 ne-a demonstrat importanţa digitalizării pentru economie şi societate. De asemenea, am putut vedea foarte clar că România are nevoie de mai multe soluţii digitale pentru a adresa probleme sistemice. În plus, la nivel european sunt în acest moment în dezbatere trei reglementări care vor avea un impact direct asupra activităţii ADR” a spus șeful ADR.

Pe ce se face consultare publică

Octavian Oprea, preşedintele interimar al ADR a explicat că documentul pus în consultare publică pe site-ul Autorităţii prevede mai multe aspecte. ADR va rămâne instituţia-fanion a digitalizării, autoritate de stat cu atribuţii ce vizează realizarea strategiilor şi politicilor publice în domeniul transformării digitale şi al societăţii informaţionale. Pentru a putea asigura trasabilitatea administrativă, ADR va coordona implementarea respectivelor strategii şi programe publice.

Documentul poate fi accesat la adresa https://www.adr.gov.ro/wp-content/uploads/2021/02/HG-modificare-si-completare-HG89-2020.zip. El detaliază atribuţiile ADR în ceea ce priveşte stabilirea standardelor şi reglementărilor tehnice în domeniul guvernării electronice, societăţii informaţionale şi interoperabilităţii. Acestea devin obligatorii la nivelul întregii administraţii publice prin ordinul preşedintelui instituţiei. Autoritatea va exercita controlul de autoritate de stat asupra respectării reglementărilor interne şi internaţionale în domeniile sale de competenţă.

“Având în vedere consultările de la nivelul administraţiei centrale privind actualizarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, este important de subliniat că ADR, prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, va continua să gestioneze fondurile europene structurale şi de investiţii pentru digitalizare”, a conchis Octavian Oprea.