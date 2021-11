Cei 8.000 de clienti la nivel national beneficiaza de un portofoliu de aproximativ 60.000 de produse si solutii electrice, atent selectionate de la 100 de furnizori internationali si regionali. Brandul propriu Elmax si divizia Consotech, specializata in solutii electrice smart & eco, reprezinta diferentiatorii Consolight pe piata.

Suprafetele de depozitare din tara ating 15.000 mp, incluzand depozitele si hub-urile logistice din Bucuresti si Constanta, pentru achizitia si modernizarea carora se investesc in prezent aproximativ 3 milioane de euro. Programul de investitii include si traininguri pentru resursa umana. Compania are aproximativ 300 de angajati la nivel de grup de firme (Consolight, Mercury Lighting, Tablomet).

1. Ce semnifică, pentru conducerea companiei, aniversarea de 25 de ani a Consolight?

Celebrarea a 25 de ani de activitate, cu rezultate de peste 50 milioane de euro cifra de afaceri in acest an aniversar, reprezinta confirmarea eforturilor noastre si a competenţei antreprenorilor români de a dezvolta afaceri exclusiv cu capital local. Cred ca evolutia si cifrele vorbesc de la sine.

CONSOLIGHT a avut o creştere sustinuta si organică pe piaţa materialelor electrice din România, devenind jucător strategic în importul şi distribuţia de sisteme electrice complete. Pregătim următorii 25 de ani prin divizia Consotech, vârf de lance în distribuţia soluţiilor electrice smart & eco.

In prezent reusim sa acoperim solicitarile a aproximativ 8.000 de clienti la nivel national, cu un portofoliu de peste 60.000 de articole atent selectionate de la furnizori internationali stabili si cu game de produse diversificate, pentru satisfacerea nevoilor diverse ale consumatorilor (de la cele uzuale la cele premium sau specifice, din proiecte majore).

Suntem in proximitatea clientilor nostri prin 12 filiale (3 in Bucureşti, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Braşov, Sibiu, Cluj Napoca, Craiova, Timişoara, Oradea) si 4 reprezentanţi locali (Buzău, Piteşti, Ploieşti, Baia Mare). În următorii 2 ani preconizăm deschiderea a încă 3-4 puncte de lucru. De la 5 angajati in primii ani am ajuns la aproape 300 persoane la nivel de grup de firme (Consolight, Mercury Lighting, Tablomet). Investim in programe de training si ne mandrim cu ingineri de vanzari care ofera consultanta de specialitate.

In 2012 am deschis propriul nostru depozit, dupa ani de zile cu depozite inchiriate, in proximitatea principalilor nostri clienti. Acum am ajuns la peste 15.000 mp de spatii de depozitare in intreaga tara, avand in prezent un plan de investitii de 3 milioane de euro, cu focus in achizitia si dotarea celor 2 hub-uri logistice proprii de la Bucuresti si Constanta, in consolidarea stocurilor, precum si in extinderea flotei de masini si pregatirea resursei umane a companiei.

2. Care au fost cele mai grele momente pe care le-ați depășit în ultimii 25 de ani?

Evident momentele resimtite de piata au fost cele 2 crize mondiale, cea financiara din anii 2009-2010 si cea „pandemica”, pe care o traversam in prezent, cu efecte si in plan economic. In ambele Consolight a reusit sa mentina stabilitatea si chiar sa creasca.

Criza financiara din 2009-2010 ne-a gasit deja capitalizati. In cei 2 ani de criza am reusit sa deschidem 4 filiale. Restrangerea activitatii a fost una redusa (cu doar 8%) comparativ cu alte domenii, rezultat al restrictiilor financiare si reducerilor de costuri auto-impuse de companiile client. Criza a avut totusi ca rezultat disparitia unor jucatori din piata, care nu au putut sustine scaderile de volume vandute, iar cotele lor de piata s-au redistribuit intre cei care au rezistat acestei perioade.

A doua criza, cea “pandemica”, resimtita in economie de peste un an si jumatate, a reprezentat insa pentru sectorul produselor electrice o oportunitate de crestere. Aceasta s-a datorat boom-ului inregistrat in domeniul contructiilor, care ne-a permis cresteri ale cifrei de afaceri de peste 15% anual in ultimii 2 ani.

3. Care au fost cele mai mari realizări ale companiei în ultimii 25 de ani?

Cresterea de la zero la peste 50 milioane de euro in acest an aniversar, a fost marcata de nenumarate momente de referinta. Fiecare noua filiala deschisa, fiecare nou producator de nivel mondial adus alaturi de noi, fiecare nou profesionist in echipa, fiecare noua masina in flota, fiecare milion de lei in plus la cifra de afaceri anuala, iata mii de motive care ne-au generat bucuria si energia de a continua. Ne caracterizează un management financiar si operational echilibrat, cu focus pe zonele strategice de dezvoltare, si continuam sa tratam cu maximă responsabilitate provocările generate de crizele globale sau regionale, prin care am trecut cu brio şi în care am înregistrat creşteri.

Legat de proiecte de succes ale Consolight cu dezvoltatori sau cu autoritati locale, putem sa amintim o lunga lista doar din 2021, care vin din zona industrială, de birouri, a iluminatului de siguranță și securitate, precum și iluminatului public. Printre proiectele de referință realizate în ultima perioadă, cu produse livrate de noi, se află iluminatul stradal din Mogoșoaia, Spitalul Județean de Urgență Sibiu, Altex Clariant, Hala Multico, Honeywell Lugoj, Sala Sporturilor Floreasca, Hala Kastamonu și Kaufland. De asemenea, printre proiectele de anvergură unde livrăm sisteme electrice de joasă și medie tensiune se află clădirile Atenor Expo, Emag 2, Dacia One, Opera Residence, Lidl Cernica, ONE Cotroceni, Shopping Park Timișoara, Bazinul de înot Moșnița Nouă, Centrul Logistic Profi, Complex Novopolis Constanța, AROBS Cluj, Stadionul Alexandria, CTPark, clădire Karcher Romania și depozitul Jumbo.

4. Cum a influențat pandemia activitatea Consolight? Cum v-ați adaptat noului context? (work from home, digitalizare, etc.)

In ce priveste respectarea masurilor de siguranta si lucrul de acasa, am tratat cu maxima responsabilitate sanatatea angajatilor nostri, a clientilor, a furnizorilor si tuturor celor cu care am interactionat in aceasta perioada. Atentia acordata respectarii tuturor masurilor sanitare recomandate/ impuse ne-a permis sa avem activitate continua in toate segmentele operationale (depozite, livrari, financiar, resurse umane, etc). Masurile speciale de tip work-from-home au fost implementate in domeniile in care acestea nu au afectat productivitatea: achizitii, marketing, vanzari, IT.

Cat priveste contactul cu piata, strategia CONSOLIGHT de digitalizare şi comunicare integrată cu clienţii (online & offline) a dus la lansarea în 2021 a platformei B2B myConsoSpace. Aceasta asigură toate instrumentele digitale pentru plasare comenzi, verificare stocuri, rezervare produse, istoric facturi. În 2022 Consolight va lansa si platforma B2C, etapa firească pentru consumatorii soluţiilor Consolight şi Consotech. Clienţii au posibilitatea unei comunicări şi informări eficiente, în timp real, beneficiind şi de sprijinul permanent al echipei de agenţi de vânzări Consolight.

5. Cum a fost influențată piața în care activați de criza sanitară, de restricții, etc.?

Dezvoltarea accelerată a industriei construcțiilor din ultimii trei ani, în special în zona rezidențială și logistică, a făcut ca piața locală a echipamentelor electrice și de automatizare să nu scada, ba dimpotriva sa înregistreze o creștere peste media europeană. Segmentul se află într-o etapă de dezvoltare care va continua cel puțin 10 ani, in ciuda pandemiei si a crizei inregistrate in alte sectoare ale economiei.

Sectorul echipamentelor electrice de joasă și medie tensiune a înregistrat un trend ascendent în primele noua luni ale anului 2021, context în care Consolight a consemnat o creștere de aproximativ 20% în acest interval.

6. Cum influențează criza energetică prin care trecem un jucător din domeniul echipamentelor electrice?

Criza energetica este generata de dependenta tarilor si mediului de afaceri de combustibilii fosili si de gazul controlat de cateva superputeri. De aceea dezvoltarea tehnologica mondiala are de cativa ani o componenta solida in zona energiei verzi, a masinilor electrice, iluminatului inteligent, etc.

Dezvoltarea diviziei Consotech este miscarea strategica a Consolight, care sa asigure clientilor solutii alternative smart &eco pentru produsele clasice, a caror utilizare ar putea fi afectata de criza energetica. Am încheiat astfel parteneriate cu furnizori de nişă în domeniul iluminatului şi al soluţiilor smart (de tip smart home & smart city, panouri fotovoltaice, stații de încărcare vehicule electrice), cu produse inovatoare, pe care le dorim adoptate cât mai rapid de piaţă.

Strategia Consotech va include in perioada urmatoare o componenta majora de educare si crestere a interesului clientilor pentru astfel de solutii, prin prezentarea beneficiilor reale in planul eficientei energetice, a costurilor de functionare si intretinere, precum si a componentei ecologice si sustenabile pentru astfel de produse si solutii.

7. Cât a investit compania până în prezent în dezvoltarea și extinderea sa? Care sunt principalele investiții pe care le-ați realizat în 2021 și ce aveți în plan pentru viitor?

In cei 25 de ani nivelul investitiilor financiare depaseste 10 milioane de euro. Fluxul investitiilor a fost permanent adaptat la etapele de dezvoltare pe care compania le-a parcurs. In acest moment nivelul investitiilor in facilitati logistice (hub-urile din Bucuresti si Constanta, extindere flota), in consolidare stocuri si dezvoltare profesionala depaseste 3 milioane de euro.

La întrebări au răspuns: Ionuț Popa – CEO Consolight și Consuela Popa – Administrator Consolight (P)