Conexiuni suspecte! Ce om de afaceri important va fi nașul de cununie al fiului lui Liviu Dragnea! Rolul soției adjunctului SRI

Este vorba despre Doina şi Paul Sorin Stănescu. Numele lui nu este unul foarte cunoscut publicului larg, dar cu impact major în zona de business. De acesta se leagă multe controverse, iar zona lui de interes o reprezintă industria medicamentelor. De numele său se leagă privatizarea dubioasă a Institutului Pasteur, după şi jurnaliştii de la stireazilei.com confirmă.

Stănescu are legaturi stranse si cu serviciile de informatii. Conform anchetei publicata de CRJI, sotia generalului SRI Adrian Ciocirlan, numit in 2016 adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, a fost şi probabil încă mai este angajată la una dintre firmele lui Stanescu, Farmavet.

Paul Sorin Stănescu a fost implicat chiar si in organizarea unei partide de vanatoare la Giurgiu pentru fiul lui Donald Trump, presedintele SUA.

„Sorin Paul Stanescu impreuna cu fiica sa, Alexandra Cristina Rosu, patroneaza firma Danubius Hunters. Site-ul cu numele companiei (danubiushunters.com) a fost inregistrat de un anume Adrian Codreanu, care lucreaza la departamentul IT al firmei Farmavet, societate aflata in portofoliul familiei Stanescu. De pe site aflam ca detine un domeniu privat de vanatoare in localitatea Singureni, din judetul Giurgiu, care se intinde pana in localitatea Calugareni. ‘Vanatoarea in Romania poate fi organizata la cerere pentru vanatori autorizati sau membri ai cluburilor de vanatoare din intreaga lume in conformitate cu legea romana’, se mentioneaza pe site. Pe 5 mai 2017, primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, anunta intr-o conferinta de presa ca Donald Trump jr., fiul cel mare al presedintelui Statelor Unite ale Americii Donald Trump, vaneaza pe un fond privat din localitea Singureni”, se mai afirma in acheta jurnaliştilor de la CRJI, citată şi de bugetul.ro.

Sâmbătă, tabloidul Libertatea a fost cel care a publicat informaţia despre nuntă, împreună cu invitaţia la evenimentul ce va avea loc la Palatul Snagov, un local exclusivist din Bucureşti.

Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, e milionar dinainte să fi împlinit 30 de ani. Acesta are afaceri cu porci, cu pantofi de lux, deţine un restaurant, nenumărate maşini şi intenţionează sa intre pe piata imobiliara pentru a-si spori veniturile. El si ploiesteanca Gina Alexandra sunt impreuna de peste 5 ani. Cei doi se vor cununa religios pe 26 august, la Biserica „Sfantul Elefterie” din Capitala, apoi vor petrece alaturi de invitati, la Palatul Snagov.