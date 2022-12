Sub genericul „Familia şi afacerea. Reguli de viaţă şi know-how profesional”, evenimentul s-a bucurat de participarea a aproximativ 100 de invitați, oameni de afaceri de mare succes.

Invitați speciali au fost Udo J. Vetter, Președintele European Family Businesses şi Presedintele Vetter Pharma-Fertigung GmbH Germania, Brian Thompson, Director al Ducere Advisory şi membru al generaţiei a V-a de proprietari ai gigantului irlandez Musgrave Group și Adam Lessing, Director pentru Europa Centrală şi de Est şi membru al Consiliului de Administraţie LGT Austria – Private Banking & Asset Management. Evenimentul a fost deschis de Preşedintele FBN România, Florin Madar: ”Anul acesta se împlinesc zece ani de când patru antreprenori entuziaști au creat această organizație, ca o oportunitate pentru proprietarii de afaceri de familie din România de a interacționa cu antreprenori străini și care, asemenea lor, au trecut, unii de-a lungul mai multor generații, prin provocările, greutățile, dar și bucuriile și satisfacțiile antreprenoriatului de familie. Încet, încet, am descoperit ce înseamnă industria afacerilor de familie din România, fără să ne așteptăm la o asemenea anvergură a know-how-ului care însoțește acest concept. Pătrunzând în lumea afacerilor de familie, ne-am convins că există un mod cât se poate de profesionist de abordare a acestui domeniu și că depinde de noi dacă înțelegem sau nu să valorificăm know-how-ul la care avem acces prin intermediul afacerilor de familie și care așează România în țările civilizate ale Europei și ale lumii. An după an FBN România și-a sporit numărul membrilor, ajungând la 29 de companii care – suntem mândri să spunem, au realizat în 2021 o cifră de afaceri totală de 3,26 miliarde de euro, având peste 21.000 angajati. Aceste cifre arată dimensiunea și importanța acordată de noi marilor antreprenori români care merită să intre în clubul de elită al celor mai importanți antreprenori din lume”.

Au luat cuvântul apoi, în cadrul conferinței, Udo J. Vetter („Trecutul, prezentul şi viitorul afacerilor de familie în Europa”), Brian Thompson („Consultantul familiei. Cine, ce, când, unde, de ce?”) și Adam Lessing („Reglemantarea ESG – mediu, social, guvernare – şi sustenabilitatea afacerii”).

Un moment emoţionant în cadrul Conferinţei a fost cel al înmânării de plachete şi insigne membrilor FBN România, cea mai importantă comunitate de de antreprenori români deţinători de afaceri de familie.

Cu exact zece ani în urmă, în anul 2012 lua fiinţă Family Business Network România (FBN România), cu scopul de a populariza conceptul de „family business”, aşa cum este cunoscut la nivel european şi să aducă la cunoştinţa autorităţilor existenţa, potenţialul afacerilor de familie, dar şi necesitatea şi obligativitatea unui parteneriat cu acestea.

Trei ani mai târziu, în 2015, FBN România a devenit membră cu drepturi depline a European Family Businesses (EFB), cu sediul la Bruxelles. In cursul nului 2021, doamna Anca Vlad, Membru al Consiliului Director al FBN România şi Preşedintele grupului Fildas-Catena a fost aleasă, cu unanimitate de voturi, Membru al Comitetului Executiv al EFB.

Unul dintre cei mai importanţi antreprenori din România, doamna Anca Vlad este şi primul reprezentant al oamenilor de afaceri români ales în Board-ul celei mai importante organizații de networking și lobby pentru antreprenori şi care reprezintă interesele celor mai importante afaceri de familie din Europa în fața Comisiei Europene, a Consiliului și Parlamentului European.

Valorile după care se ghidează şi pe care le respectă toţi membrii FBN România sunt Familia, Proprietatea, Excelenţa în afaceri, Angajamentul, Continuitatea, Marca afacerii, Aprecierea individuală, Mândria, iar misiunea şi viziunea sunt centrate pe popularizarea conceptului de „afacere de familie”.

Membrii Family Business Network România: Adrem Invest, Agricin, Amset Prodexim, Arena City Center, Autonom, Bog’art, Cristim, Dinamic 92 Distribution, DMF Poliplast, Electra, Eximtur, FAN Courier, Fildas Trading, Flame Data Technologies, Global Vision, Imob, Integrata Pascani, Ivatherm, M&M Product, Novaintermed, Piata de Gros Abundia, Sandra Trading, Secom Healthcare, Secpral Pro Instalatii, Skela Industries, Tecnostar Consulting, Temad Co, Tester Grup, Transavia.