Narada a mobilizat timp de două săptămâni comunitățile de angajați a zece companii multinaționale și antreprenoriale, pentru a conecta la educație via tehnologie 10 000 de copii din comunitățile defavorizate, care funcționează în scenariul roșu sau galben. Printre companiile ai căror angajați s-au mobilizat se numără L’Oreal, Ipso, Cora, Bolt, Softbinator, Servier Pharma și Qualitance.

Inițiativa „Conectarea la școală, singura șansă reală”, susținută de Fundația Romanian Business Leaders și Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS), face parte din eforturile organizației Narada de a facilita digitalizarea procesului educațional pentru 10.000 de copii din comunități vulnerabile, în care școala continuă în format hybrid sau exclusiv digital în contextul pandemiei. Inițiativa vine să continue demersurile organizației de la momentul închiderii școlilor în martie, când echipa Narada a reconectat la educație 1000 de copii în doar opt săptămâni, folosind o platformă de crowdfunding proprie.

În aceste săptămâni, Narada a creat pentru fiecare dintre companiile care s-au alăturat organizației, plaforme interne dedicate de crowdfunding în care angajații lor au putut contribui la susținerea accesului la educație, a numărului de copii dorit. Ulterior, voluntarii ambasadori din fiecare companie au mobilizat activ implicarea angajaților timp de două săptămâni începând cu 24 septembrie.

Care este rezultatul

Astfel, în urma campaniilor de crowdfunding în care s-au implicat voluntarii din cele 10 companii care s-au alăturat organizației Narada:

S-au strâns resurse pentru 3395 elevi. Resursele financiare pentru 2395 au fost

strânse de angajații celor 10 companii în campanie, iar o altă companie a adăugat suma necesară pentru încă 1000 de copii

150 ron – donația medie per angajat

– donația medie per angajat 6000 ron – donația maximă a unei persoane fizice

– donația maximă a unei persoane fizice 3 companii – au ales să continue mobilizarea echipelor lor și pe parcursul lunii octombrie pentru a completa resursele cu care contribuie în campanie

Fondurile obținute astfel vor fi investite cu prioritate, via platforma de crowdfunding dedicată profesorilor, în comunitățile vulnerabile care au provocări în a oferi tehnologia necesară elevilor, pentru continuarea procesului educațional în context CoVid. Pentru finalul acestui an, Narada are în focus facilitarea accesului la tehnologie hardware și software, pe cinci piloni: conectivitate (device-uri și internet pentru elevi și profesori), software pentru școli (ex. catalog electronic), tehnologie pentru crearea de săli de clasă de secol 21, software dedicat materiilor STEM și formare dedicată profesorilor pentru educația digitală.

Un an școlar fără precedent

„Ne confruntăm cu un început de an școlar fără precedent în Romania. Incertitudinea și starea de neliniște printre părinți, elevi și profesori sunt extrem de mari. Nu e greu să ne dăm seama cum se amplifică lucrurile pentru copiii și profesorii noștri din mediile sărace din România. Sunt nouă sute de mii de elevi care pur și simplu nu au cu ce să facă școală online, nu au internet, nu au telefon, tabletă. Imaginați-vă 16 stadioane de mărimea Stadionului Național Lia Manoliu pline ochi cu copii. Atâția sunt. Companiile și angajații lor care s-au implicat alături de noi sunt oameni de acțiune, cu viziune și simț civic, care înțeleg urgența situației și impactul posibil al neșcolarizării sau al educației făcute la nivel minim asupra noastră, a tuturor, ca cetățeni și ca țară”, spune Andra Munteanu, co-fondator Narada.

Cei 20.000 de oameni din business, din 10 companii importante care s-au alăturat misiunii Narada vor conecta la educație peste 10.000 de copii și vor continua să se concentreze pe școlile aflate în scenariul roșu/ hibrid.

În condițiile în care tot mai multe școli funcționează în această perioadă în scenariul roșu sau galben, devine vitală acoperirea necesarului instrumentelor care asigură un învățământ la distanță de calitate: acces la tehnologie și conectivitate, dar și sprijin în instruirea elevilor și profesorilor în folosirea device-urilor. Lipsa echipamentelor digitale și a conectivității în școli, cu precădere în mediul rural, afectează negativ continuarea procesului instructiv educativ, educația digitală a elevilor.