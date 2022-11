Apărând joi seară la emisiunea de discuții politice ETV „Esimene studio”, Kadri Simson a susținut: „În primul rând, am convenit că depozitele subterane de înmagazinare a gazelor trebuie să atingă capacitatea maximă înainte de începutul iernii”.

Kadri Simson: Până acum, am înlocuit fiecare ultimă moleculă de gaz rusesc cu o alternativă

„Începând de astăzi, acestea sunt pline în procent de 95 la sută. Aceasta este semnificativ mai mult decât acum un an. În plus, am convenit că toate volumele de gaze rusești pierdute trebuie înlocuite de producători de încredere”.

Dintre acestea, Simson a afirmat: „Am reușit să negociem cu Norvegia, Azerbaidjan și Algeria. Ei și-au mărit volumele cu 24 de miliarde de metri cubi. Ceea ce lipsea din gazoductul (rusesc) a fost înlocuit cu GNL. (…) Până acum, am înlocuit fiecare ultima moleculă cu o alternativă.”

Această sursă nu va fi luată, a adăugat ea, și nu va avea voie să aibă impact asupra altor zone energetice.

„Nu vrem ca criza gazelor să se extindă într-o criză a energiei electrice. Dacă totul merge așa cum trebuie, vom trece iarna aceasta fără întreruperi. Este adevărat că prețurile sunt mai mari, și există riscuri, de exemplu, în cee ace privește mentenanța neprogramată a centralelor nucleare. Acest lucru va afecta întreaga zonă de piață, deoarece volumele centralelor nucleare sunt atât de mari”, a menționat Simson, potrivit ERR.ee.

Întrucât statele membre UE nu au reușit să cadă de acord asupra unui pachet comun de sancțiuni pentru furnizarea de gaze, gazul rusesc încă ajunge în Europa, de exemplu, prin conductele prin Ucraina și Turcia, dar, a declarant Simson, trebuie să fiți pregătiți pentru eventualitatea ca livrările de gaze rusești cum sunt ele acum, să fie întrerupte în mijlocul iernii.

Doamnei Kadri Simson i-a fost acordat Ordinul Prințului Yaroslav cel Înțelept de către președintele Volodimir Zelenski.

„Este adevărat că nu este posibil să cumpărați acești 55 de miliarde de metri cubi (de gaz rusesc) pe piețele mondiale, pur și simplu nu există. Atunci răspunsul nostru ar fi următorul – consumați mai puțin, economisiți combustibil acolo unde puteți”, a menționat ea.

Probabila oprire completă și eventuală a furnizării de gaze rusești înseamnă că până în iarna 2023/2024, Europa, inclusiv regiunea noastră, trebuie să aibă capacitatea de a primi și mai mult GNL, în timp ce toate livrările rezervate la terminalele GNL din regiune ar trebui, de asemenea, revizuite pentru a se asigura că acestea sunt rezervări de bună credință de GNL.

Europa s-a pregătit tot anul pentru ca iarna să treacă fără întreruperi. Până acum planul a funcționat

Europa s-a pregătit tot anul pentru ca iarna să treacă fără întreruperi în furnizarea de electricitate și gaze, iar până acum planul a funcționat, a declarat Simson pentru „Esimene studio”, în timp ce principiul solidarității, potrivit căruia statele membre fără deficit de gaze naturale sau problemele de aprovizionare sau cu climă mai blândă, sunt pregătite să susțină respectivele state membre sau state vecine care se confruntă cu probleme, este important, a adăugat comisarul.

Estonia însăși a încheiat un astfel de acord cu Finlanda și Letonia, deși în prezent există doar șase astfel de acorduri de solidaritate între statele UE în ansamblu.

Simson și-a exprimat speranța că miniștrii energiei din UE vor putea conveni asupra unui acord de solidaritate paneuropean, ceea ce înseamnă că niciun stat membru nu ar trebui să fie lăsat în necaz.

Centralele electrice care funcționează cu gaze naturale sunt esențiale în perioadele de consum maxim din timpul iernii, a adăugat Simson; un moment în care consumul depășește oferta, făcând din consumul redus soluția principală.

Comisia Europeană a propus, de asemenea, desemnarea centralelor electrice pe gaze cu statut preferențial ca și clienți de gaze naturale, la egalitate cu consumatorul casnic.