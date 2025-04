Claudiu Târziu a declarat că nu a fost suspendat din funcția de președinte al Consiliului Național al AUR. Totuși, el a afirmat că deține informații sigure din cadrul unei ședințe interne a partidului, în care s-ar fi discutat despre „evacuarea” sa din formațiune. În acest context, co-fondatorul AUR și-a exprimat nemulțumirea față de atitudinea unor colegi de partid, acuzându-i că s-au comportat asemenea unui „partid comunist” sau unei „secte”.

Târziu a mai anunțat că, după o perioadă de aproximativ o lună în care nu au avut nicio discuție directă, George Simion a acceptat să se întâlnească cu el luni. În urma acestei discuții, europarlamentarul AUR a precizat că va lua o decizie cu privire la eventuala sa continuare în partid.

Întrebat dacă deține în continuare funcția de președinte al Consiliului Național al AUR, Claudiu Târziu a răspuns că „da”.

Co-fondatorul AUR a anunțat că urmează să aibă luni o întâlnire cu George Simion, aceasta fiind prima discuție față în față dintre cei doi după o pauză de aproximativ o lună în care nu au mai comunicat direct.

Eu cred însă că un astfel de conflict nu își avea locul în această perioadă. Mâine va fi discuția lămuritoare cu camaradul meu cu care am construit acest partid și care acum se află sub euforia unei puteri iluzorii, ca să mă exprim elegant”, a spus acesta.

„De vorbit am vorbit cu Simion acum o lună ultima oară. Am mai schimbat mesaje,, inclusiv în ultimele zile, dar nu lămuritoare. Nu am înțeles dacă își asumă această decizie sau nu. Eu mâine mi-am propus să mă întâlnesc cu domnul Simion și să discutăm bărbătește. A acceptat discuția și sper să ne lămurim pentru că nu e niciun fel de supărare în nicio situație.

Deși nu a fost suspendat oficial din funcție, Claudiu Târziu a confirmat că în cadrul unei ședințe a AUR s-a încercat „evacuarea” sa din partid.

De ce spun că au încercat să mă evacueze, dar nu au dus până la capăt această intenție? Atâta vreme cât aș fi suspendat din funcție și mi s-ar interzice să candidez la vreo funcție la viitorul congres, și s-a votat și asta, înseamnă că eu nu mai am viitor politic în AUR”, a dezvăluit el.

„În prima zi de campanie să încerci să evacuezi din partid omul cu care ai construit partidul este ceva ce numai adversarii și-ar fi putut fi dori. Votul s-a dat, am informații certe despre tot ce a fost acolo, cine m-a acuzat, cine m-a apărate. Aduce a partid comunist și a sectă. Eu nu accept să fac parte dintr-o sectă, nu fac cultul personalității nimănui, eu am construit de la firul ierbii un partid cu George și alți câțiva oameni.

Claudiu Târziu și-a exprimat nemulțumirea față de acuzațiile lansate de George Simion, care a sugerat că ar fi „gelos” pentru că nu a fost el desemnat candidatul partidului la alegerile prezidențiale. De asemenea, Târziu a fost deranjat și de afirmațiile altor membri AUR, care l-au catalogat drept „orgolios” și „egocentric”.

„Să vă spun cât de orgolios, invidios și egocentric sunt. Pentru binele partidului în 2022 am acceptat să nu mai fiu co-președinte, să fie el președinte, anul trecut am candidat la europarlamentare, deși a fost un afront evident, am candidat pe locul doi în spatele unui candidat venit de la alt partid pentru o alianță pe care nu o înțeleg.

Atât de gelos, egocentric sunt încât am salvat partidul înainte de alegerile parlamentare când Simion și-a permis să anuleze o atribuție de-a mea statutară de a co-semna listele de candidați. Nu am delegat semnătura. De ce a făcut asta? Nu știu. Dar nu am contestat, ca partidul să poată candida.

Mi-am asumat să conduc campania electorală pentru parlamentare care nu exista pentru că Simion a vrut doar campanie pentru prezidențiale, că doar el poate trage partidul. Puteți numi 10 oameni din AUR? Care să fie recunoscuți pe stradă? 5 sau 7 oameni care ar putea ocupa locuri de miniștri? (…) Eu însumi nu am fost promovat de propriul meu partid”, a mai spus co-fondatorul AUR.