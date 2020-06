Fiecare dintre membrii acestui comitet aduc la City Insurance experiența lor unică la nivel global:

Sunil Sabharwal

Sunil Sabharwal este investitor și consilier independent, de origine indiană-maghiară care a înființat biroul din Budapesta al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Sunil a mai ocupat funcția de US Alternative Executive Director al Fondului Monetar Internațional (FMI) în perioada 2016-2018, iar recent a fost Președinte al Earthport, o entitate listată în LSE, până la vânzarea către Visa. Sunil a absolvit Școala de Afaceri din Londra cu un Master în Science in Management și Universitatea de Stat din Ohio (OSU) cu licență în Science in Business Administration.

Kevin Hulbert

Kevin Hulbert este fost ofițer superior de informații (Senior Intelligence Officer) în cadrul Direcției de Operațiuni a CIA, care în prezent activează în Consiliul Consultativ al Președintelui. După retragerea din CIA în 2014, Kevin a fondat Grupul XK unde este Președinte și CEO. XK Group este o firmă de tip boutique, specializată în soluții de securitate și informații pentru sectorul privat. Kevin a petrecut mulți ani analizând problemele politice și de securitate din întreaga lume, aflându-se într-o bună poziție pentru a ajuta compania să depășească provocările politice, birocratice și culturale.

Federico Trillo

Federico Trillo este fost politician de origine spaniolă, care a ocupat funcția de Ambasador al Spaniei în Regatul Unit. Federico a participat la înființarea Asociației pentru Studii pentru Progresul Social și este membru al Comisiei Spaniole de Istorie Militară. Este autorul mai multor cărți de drept și gândire judiciară și politică. Este licențiat în drept de la Universitatea din Salamanca și deține un doctorat în drept la Universitatea Complutense din Madrid.

Formarea Comitetului Consultativ pentru Riscuri Globale și numirea membrilor săi vin într-o perioadă de volatilitate și provocări globale, incluzând aici pandemia COVID-19 și consecințele sale. City Insurance consideră această inițiativă ca o parte critică a consolidării strategiei sale de business, se anunță într-un comunicat de presă.