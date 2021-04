Cîțu dă cărțile pe față. Există discrepanțe în raportările COVID?

Premierul transmite că „vom vedea exact dacă există discrepanțe între cele două platforme” și va prezenta care este situația reală după ce va fi făcut public în grup de lucru.

„Îi analizezi pe miniștri în funcție de ce fac. În seara aceasta va fi public un grup de lucru. Vom vedea exact dacă există discrepanțe între cele două platforme. Vom vedea care sunt rezultatele. Vom prezenta publicului care este situația reală”, a declarat Florin Cîțu la Digi 24.

Premierul nu crede că există astfel de diferențe

„Vom vedea care sunt rezultatele. Eu nu cred că există astfel de diferențe. Noi am folosit și anul trecut aceste raportări. Din ce am înțeles eu, platforma STS este cea în care nu se mai modifică nimic.

Vom vedea exact detaliile după ce vom avea aceste concluzii ale grupului de lucru (…) Nu avem nicio dovadă că s-a întâmplat așa ceva.

Astfel de declarații trebuie cântărite. De acea avem acest grup de lucru”, a subliniat Florin Cîțu, referindu-se la presupusele discrepanțe ale raportărilor COVID, fiind de părere că „astfel de comentarii distrug încrederea în sistemul de Sănătate.”

Totodată, Florin Cîțu a subliniat că nu primește „personal” documente, deoarece există anumite filtre până documentele să ajungă la el. Totuși, premierul a subliniat că a existat o comunicare între el și fostul ministru Vlad Voiculescu.

De asemenea, acesta a amintit că, în ședința de acum o săptămâna, a existat o discuție despre Vlad Voiculescu.

„Au fost discuții la acel moment și am spus că există o problemă pentru întreaga Guvernare. (…) Au fost mai multe elemente. Sunt discuții pe care le ținem în coaliție. (…) Am încheiat discuție prin a spune că am înțeles. Eu sunt cel responsabil pentru cum merge această Guvernare”, completează Cîțu.

În continuare, Florin Cîțu a declarat că și-a exercitat un „drept constituțional” iar Constituția nu poate fi negociată.

„Mi-am exercitat un drept constituțional. Dacă este ceva de hotărât, eu sunt deschis. (…) Eu vă spun că sunt ok cu a avea discuții, protocoale, cât timp eu îmi păstrez atributul constituțional. Nu poți să negociezi Constituția. Este foarte simplu din punctul meu de vedere”, subliniază premierul.

