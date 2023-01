Primarul Sectorului 6, după moartea Anei Oroș: Niciodată nu voi fugi de răspundere! Am demarat propria anchetă internă

Edilul a reacţionat şi după ce presa a scris despre somaţiile pe care le primise Poliția Locală Sector 6 din partea ASPA (Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor) cu privire la pericolul reprezentat de câinii maidanezi din zona Lacul Morii.

Ciprian Ciucu spune că nici nu se gândeşte să fugă de răspundere, însă a aşteptat până să iasă public cu o reacţie în speranţa că primarul general Nicuşor Dan, cel care decide politicile ASPA şi care „este singurul care are instrumentele instituționale să rezolve problema câinilor”, va ieşi public după această tragedie cu un punct de vedere.

„Nu mă spăl pe mâini! Nu m-am spălat niciodată pe mâini, cu atât mai puțin acum, cu moartea tragică, în condiții înfiorătoare, a Anei Oroș Daraban.

Am cunoscut-o pe Ana chiar pe Lacul Morii, spre insulă. Ieșise la alergat. A participat și la acțiunea de curățenie, am igenizat împreună zona. Am discutat despre proiectele viitoare, până unde și cum vom face cu viitorul parc. Vestea cumplită m-a dat peste cap, efectiv… nu am cuvinte.

Noi am demarat deja propria anchetă internă la Poliţia Locală! Nu fuge nimeni de răspundere! Eu nu fug de răspundere, niciodată nu voi fugi de răspundere!!

Nu am ieșit public până acum deoarece am așteptat să văd poziția Primarului General, cel care decide politicile ASPA, alocă bugete și care este singurul care are instrumentele instituționale să rezolve problema câinilor. Recunosc, aveam această așteptare.

În septembrie 2013, atunci când Ionuț Anghel și-a găsit sfârșitul în aceleași condiții înfiorătoare, Primarul General de atunci, Sorin Oprescu, și-a asumat, cum era normal, serviciul de ecarisaj, ASPA, etc.

Primarul de Sector nu apare în nicio discutie publică. De aici așteptarea mea. Nu mai am așteptări de la PMB. Lipsa de leadership, neasumarea, aruncarea responsabilitatilor în curtea altora, sunt deja de notorietate”, a scris Ciprian Ciucu, duminică dimineaţă, pe pagina sa de Facebook.

Ciprian Ciucu: Politica ASPA este total greșită și a dus la reapariția câinilor pe străzi

În continuare, edilul Sectorului 6 a explicat, din punctul său de vedere, care este problema în acest moment şi cum poate fi rezolvată situaţia câinilor maidanezi care încă mai există în anumite zone ale Capitalei.

„Adevărul este următorul. Politica ASPA este total greșită și a dus la reapariția câinilor pe străzi. În loc sa adune câinii de pe străzi, ASPA face campanii de „constientizare”. Nu se mai eutanasiază de ani buni ceea ce face ca adăposturile să fie arhipline, condițiile în care sunt ținute animalele sunt proaste. Și de aceea, resursele lor nu se duc la capturare ci pe condiții de cazare și campanii de „constientizare” pe bani mulți. Un fel de PR pe bani publici.

Până la o analiză mai detaliată, se vede clar din bugetul lor ca investesc în adaposturi și alte servicii și nu în capturare! De exemplu, au un singur colaborator care are abilitatea de a tranchiliza animalele. Despre ce vorbim? Despre incompență și iresponsabilitate. Bucureștiul este enorm, resursele lor pentru capturare sunt inexistente!

PROBLEMELE AU REAPĂRUT DUPĂ CE ASPA ȘI-A MODIFICAT ABORDAREA și au distrus echipele și capacitățile care în trecut au dat rezultate. Restul sunt adrese cu care își acoperă incompetența. Sunt singura instituție înființată pentru acest scop și doar cu acest scop.

Schimbul kafkian de adrese cu polițiile locale, pentru ca politia sa amendeze proprietarii de câini necipați nu rezolvă problema. Asta poate face și politia animalelor și politia locala a municipiului București.

Problemele mari și complexe se rezolvă prin acțiuni masive și complexe! Cum, mai exact? PRIN PLANIFICAREA DE ACȚIUNI DE PRINDERE DE AMPLOARE, coordonate de un comandament.

ASPA ar fi trebuit să organizeze acțiuni de prindere, punctuale, cu data și oră, să ceara sprijinul nostru, al colegilor lor, politia locala din subordinea lui Nicușor Dan (nu vorbește nimeni despre ei, dar ai aceleași competențe legale) și a politiei MAI.

DAR CUM SĂ PLANIFICE ASPA ASA CEVA DACĂ EI NU AU UNDE SĂ MAI DUCĂ ANIMALELE?! Asa că această instituție doar mimează ca lucrează și ca face ceva pentru misiunea pentru care a fost înființată.

Politia Locală a acordat în trecut ajutorul ASPA, ASPA scoate niște adrese doar atunci când lucrurile nu au mers bine. Dar nici nu puteau sa meargă bine, cu 2 sau 3 angajați care fugăresc animalele pe terenuri zeci de hectare! Este absurd!

ASPA are o singura misiune și un buget mare, distribuit prost.

Polițiile Locale au zeci de misiuni și de servit sute de mii de cetățeni:

– ordine publica,

– circulație,

– comerț stradal neautorizat,

– controlul agenților economici,

– controlul santierelor,

– verificarea salubristului,

– deșeuri necontrolate,

– siguranța în scoli, inclusiv a zonelor adiacente atunci când copii vin si pleaca de la școală,

– ridicarea mașinilor abandilonate,

– ridicarea mașinilor parcate ilegal,

– ambozie,

– terenuri neîngrijite si fațade degradate,

– supraveghere parcuri,

– intervenții le cerere, pe ocuparea locurilor de parcare,

– vânarea dubelor care aruncacdeseuri din construcții pe câmp,

– actiuni de mutare a vehiculelor atunci când operatorii de servicii utilitare intervin,

– diferite obiective de paza, vezi parcul Politehnicii etc.

As putea sa continui lista, este de 5 ori mai lungă. ASPA ARE UN SINGUR OBIECTIV.

Noi am demarat deja propria anchetă internă la Poliţia Locală! Nu fuge nimeni de răspundere! Eu nu fug de răspundere, niciodată nu voi fugi de răspundere!! Îmi pare nespus de rău pentru ce s-a întâmplat, de acum înainte ma voi ocupa personal de acest subiect.

În paralel solicit Consiliului General să facă o comisie care să evalueze activitatea ASPA!

Lucrurile nu vor rămâne asa, eu voi reveni pe acest subiect in cateva zile cu o dare de seamă.

P.S. Aceasta este o temă de anvergura redacției Recorder. Eu, le stau la dispoziție.

PPS Sa ne uitam nitel pe CVurile actualei conduceri a ASPA si pe CVul doamnei Pungă, cea care isi asuma toate deciziile in acest domeniu! Reteta dezastrului”, a mai scris Ciprian Ciucu în amplul mesaj postat pe pagina sa de socializare.