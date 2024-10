Marcel Ciolacu a subliniat că siguranţa bucureştenilor nu ar trebui să fie un subiect de dispută politică și a adăugat că dreptatea nu se poate impune cu ajutorul buldozerului.

Șeful Executivului consideră că toată lumea ar trebui să se calmeze în ceea ce privește situația planșeului de la Piața Unirii.

Luni seară, a izbucnit un conflict între primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, însoţit de Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti și Poliţia Locală Sector 4, și reprezentanţi ai Primăriei Sector 4, legat de lucrările de la planşeul Unirii.

Nicuşor Dan a emis o dispoziţie pentru îndepărtarea gardurilor montate de Primăria Sector 4, care a anunţat că intenţionează să înceapă lucrări în zonă. Primarul general a adus un buldozer pentru a îndepărta gardurile. În urma incidentului, două persoane au fost rănite, însă circumstanţele exacte ale accidentului nu sunt încă clare.

Prefectul Capitalei, Mugur-Mihai Toader, a anunțat luni seară că va contesta în instanță dispoziția emisă de Nicușor Dan, care prevede demolarea gardurilor din zona Unirii.

Edilul Bucureștiului a spus însă că nu se lasă intimidat și că vor explora alte metode legale pentru a rezolva problema.

„Deocamdată, ca să clarificăm cine are administrare, există 2 hotărâri de Consiliu General care definesc domeniul public al municipiului București. E domeniul public al municipiului București. Ca să nu mai fie domeniul public, trebuie să fie o hotărâre și o adevărată procedură (…).

Noi am venit și am spus că avem dreptate. Nu ne-am gândit că o să avem o rezistență. Am mers la Poliția Națională și ne-au spus că nu sunt în măsură să decidă cine are dreptate.

Prefectul spune că există o intabulare. Însă intabularea este provizorie și nu se pot emite autorizații, fiind o autorizație eronată. Nu poate ca instituția Apele Române să intabuleze așa ceva.

Noi suntem la a treia încercare. O să explorăm toate posibilitățile. O să mergem mâine la Cartea Funciară să îndreptăm lucrurile”, a declarat el la Digi24.