„Marcel Ciolacu trebuie să înțeleagă că nici vechimea, nici continuitatea în PSD nu sunt argumente suficiente pentru a demonta un act de lașitate și de trădare. Avem acum, în “conducerea” interimară, „modele” de statornicie în imobilitate și inconsecvență‼️

Noroc că sunt mulți oameni cu vechime în PSD care au realizat mult mai mult pentru țară și pentru PSD, așa cum suntem mulți oameni mai noi și mai tineri, fără titlu de membru fondator și fără certificat de revoluționar, care am venit din convingere, demonstrand deja mult mai mult decât au făcut-o vreodată Marcel Ciolacu și alții asemenea‼️

P.S.: Mai este nevoie să-i amintesc lui Marcel echipa care a reușit, în 2012, la Buzau, să obțină victoria în alegeri?”, a transmis Eugen Teodorovici.

Eugen Teodorovici a fost chemat la DNA

Fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici a fost chemat la DNA. La ieșirea de la DNA, fostul ministru a dat o serie de declarații.

Teodorovici a precizat în faţa sediului DNA că a cerut să asculte mai multe convorbiri dintr-un dosar din 2013, care a fost clasat.

„Eu am făcut cerere către DNA să pot să vin să ascult toate convorbirile despre mine. (…) Am fost notificat că dosarul respectiv, din 2013, s-a clasat. (…) Am primit acasă hârtia cu notificarea că s-a clasat, fără să ştiu exact despre ce este vorba, cine a fost în dosar. Eu am venit să aflu de la dânşii (procurori – n.r.), să ascult acele convorbiri telefonice din acea perioadă.

Discuţia respectivă a fost înregistrată ca urmare a acelei speţe din 2013. A fost la modul general, tot ce vorbeam şi discutam şi probabil şi astăzi la fel, şi foarte bine se face, este ascultat, sunt o persoană publică şi este normal”, a afirmat Teodorovici.

Teodorovici a adăugat că sunt politicieni cu „funcţii foarte înalte” care ar trebui să fie subiectul verificărilor făcute de procurori.

„Mi-am adus aminte de unele discuţii pe care le-am avut cu diverşi politicieni de la acea vreme în funcţii foarte înalte din toate partidele politice şi mi-a trezit un gust amar şi am zis că poate cei care ar trebuie să fie subiectul acestor verificări tocmai nu sunt”, a spus Eugen Teodorovici.