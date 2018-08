Cine nu ne permite să ne tocmim

„Doar precupeţele se tocmesc“, „Unde-i lege nu-i tocmeală“, „Te tocmeşti ca la piaţă“, iată câteva dintre zicerile prin care ni se transmite, mai direct sau mai subliminal, că e frumos şi elegant să acţionăm împotriva intereselor proprii şi a legilor pieţei şi că de negociat negociază doar „clasele inferioare“. Ignorând cu totul faptul că una dintre calităţile comune tuturor celor care au făcut avere este aceea de bun negociator. Pe scurt: plebea se tocmeşte, elitele negociază, dar clasa de mijloc trebuie să-şi ţină gura, să plătească cât i se cere sau să iasă din prăvălie.

Tocmeala, ca şi comerţul, este veche şi firească de când lumea. În ziua de astăzi pare o relicvă istorică de-abia tolerată, la periferia economiei, prin pieţe, târguri şi talciocuri (inclusiv online). Deşi prin Balcani, în Turcia sau Grecia, te poţi tocmi încă şi în destule magazine aparţinând de aşa-zisul „comerţ civilizat“ şi modern.

De unde această compromitere a tocmelii? De ce s-a indus ideea că dialogul direct dintre cerere şi ofertă este ceva ruşinos? S-ar părea că libertatea de negociere şi flexibilitatea preţurilor sunt subversive pentru stat şi, în consecinţă, trebuie ţinute sub control.

Evident, acest lucru este în detrimentul tuturor părţilor angajate în tranzacţii de vânzare-cumpărare. Consumatorii sunt împiedicaţi să obţină preţuri mai avantajoase într-un timp mai scurt. Vânzătorilor dispuşi să lase pe loc la preţ li se încetineşte rulajul, iar în unele situaţii li se compromit lichidările de stocuri, fiind astfel obligaţi să acumuleze pierderi care ar fi putut fi evitate.

Asta pentru că tocmeala despre care vorbim, care nu este altceva decât o licitaţie ad-hoc cu un singur participant, nu poate avea ca rezultat decât reducerea preţului de vânzare (sau, în cel mai rău caz, menţinerea preţului iniţial, caz în care, de regulă, tranzacţia eşuează). Tocmeala nu duce niciodată la scumpire. Iar într-o lume în care taxele şi impozitele pe vânzări, în primul rând TVA, sunt impuse ca procente din preţul de vânzare, devine extrem de limpede cui nu-i convin ieftinirile. În urma unei tocmeli având ca rezultat ieftinirea, ambele părţi direct implicate ies în câştig: cumpărătorul a făcut o economie, vânzătorul a obţinut lichidităţi. Doar statul îşi vede diminuate veniturile bugetare.

În consecinţă, preţurile trebuie menţinute cât mai fixe şi mai stabile prin lege. Bineînţeles că cel mai frecvent pretext este „protecţia consumatorului“. La noi, o normă din anul 2000 descurajează şi, de fapt, interzice indirect tocmeala obligând comercianţii să afişeze preţurile de vânzare în magazine, cu toate taxele, lizibil şi la vedere, „astfel încât consumatorul aflat în suprafaţa de vânzare să le poată vedea în locurile de prezentare fără a întreba vânzătorul“. Căci ce poate fi mai periculos decât conversaţia omenească dintre cumpărător şi vânzător? Trebuie precizat că nu avem de a face cu o inovaţie legislativă românească: este vorba de transpunerea unei directive a UE din 1998.

Mai mult, un alt act normativ, tot din anul 2000, interzice pur şi simplu comercianţilor să vândă în pierdere ca practică uzuală. Vânzările sub preţul de cost sunt permise doar în cadrul campaniilor „oficiale“ de reduceri şi de lichidări de stoc, anunţate în prealabil şi în nişte condiţii extrem de strict reglementate.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că şi salariul minim reprezintă un obstacol în a te tocmi cu cineva să-ţi presteze un serviciu sub un anumit nivel. Motiv pentru care cererea şi oferta pot să nu se întâlnească. Adică, n-ai cum să negociezi cu cineva un preţ al muncii sub plafon, aşa cum se întâmplă la ţară când te învoieşti cu cineva să îţi sape o bucată de pământ. Cu riscul ca lucrătorul să rămână şomer. Iar toate acestea fiindcă statului nu-i convine să fie vândute ieftin nu doar bunurile, ci şi forţa de muncă, ca să încaseze mai mulţi bani sub formă de impozite.