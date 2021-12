Cine este și cum arată mama Mihaelei Rădulescu?



Mihaela Rădulescu, una dintre cele mai îndrăgite vedete din România, a apărut în multe show-uri și a fost în lumina reflectoarelor de nenumărate ori. Totuși, nu mulți au auzit de Marilena Țiganu, mama vedetei.

Aceasta i-a fost permanent alături ei și nepotului Ayan. Totuși, este foarte discretă. În momentul de față, aceasta locuiește un Monaco, după ce a avut grijă de nepotul ei pentru o perioadă.

Asemănarea dintre cele două este uluitoare!

Cu mult timp în urmă, Marilena Țiganu a fost de acord să apară într-un pictorial, alături de fiica ei, pentru revista „VIVA!”. Atunci, asemănarea dintre cele două a putut fi văzută iar oamenii au rămas uluiți.

De curând, mama Mihaelei Rădulescu a fost surprinsă chiar de către fiica ei într-un instantaneu emoționant alături de Ayan. Din poza respectivă poate fi observat faptul că este veselă ca întotdeauna și nu și-a pierdut zâmbetul.

A fost profesoară de limba română

Marilena Țiganu a fost mereu alături de fiica ei de când cele două au suferit în urma pierderii tatălui ei. De atunci, aceasta s-a ocupat de creșterea și educarea nepotului ei Ayan.

„După ce a murit tata am ținut-o pe mama mai mult lângă mine, am simțit eu că are nevoie. Am căutat tot felul de motive să stea cu noi la Monaco, să ne gătească etc. Acum s-a întors în România unde le are alături pe prietenele ei’, a spus Mihaela Rădulescu, potrivit redactia.ro

Cum a copilărit Mihaela Rădulescu?

Contrar popularității ei, puțini sunt cei care știu detalii despre copilăria Mihaelei Rădulescu și despre educația primită de la părinți.

„Mă jucam mereu cu băieții, eram foarte competitivă și deloc interesată de păpuși. Îmi făceam datoria la școală, la gimnastică, eram premiantă și mer- geam la olimpiade, dar nu-mi prea plăcea să stau locului sau să n-am păreri. Nu eram deloc alintată, dar știu că eram iubită de toată familia – mi-am prins în viață toți bunicii și toți străbunicii. De la bunicile mele am învățat să gătesc o mulțime de mâncăruri, dar îmi plăcea mai mult să stau cu bunicii și cu tata la reparat chestii prin casă sau prin curte.

Mama a fost mereu cea riguroasă, dar nu era nimic spartan în educația mea. Am avut părinți tineri, mama avea 20 de ani când m-a adus pe lume și era studentă, ca și tata. Din doi părinți profesori, n-aveam cum să greșesc fundamental sau să o iau pe vreun drum greșit, dimpotrivă. Și le sunt recunoscătoare pentru tot, mai ales pentru ce nu-mi convenea când nu înțelegeam de ce mă certau. Acum înțeleg tot și îi iubesc și mai mult”, a declarat Mihaela Rădulescu pentru viva.ro