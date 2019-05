Cine este cea mai puternică femeie din sport. Capital lansează topul celor mai succes 100 de femei din România

Fiecare dintre noi am crescut în școală cu dictonul ”Mens sana in corpore sano” (”Minte sănătoasă în corpsănătos”) pe care o auzeam aproape la fiecare oră de sport. Pe lângă valența de sănătate, sportul are și olatură socială foarte importantă, iar pentru noi românii chiar specială. Sportul a fost unul dintre vehiculele care ne-au ajutat să trecem prin perioade mai puțin plăcute, fie că a fost perioada comunistă sau cea a tranziției din anii 90.