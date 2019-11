În această seară, Șef sub acoperire este Maissam Murad, unul dintre șefii lanțului hotelier Phoenicia Hotels. Fondată în 1996 cu 2 hoteluri, compania are acum 23 de clădiri și un business de aproximativ 50 de milioane de euro. Maissam Murad are 31 de ani și este implicat în acest business alături de tatăl și unchiul său. În compania sa lucrează deja foarte mulți emigranți libanezi, așa că acoperirea lui Maissam va fi foarte ușor de înțeles pentru colegii săi: este Rashad Eid, un libanez cu mamă din România, care încearcă să se angajeze în firmă.

Deși lucrează de la 15 ani, pentru Maissam se va dovedi că în acest experiment social fără precedent în România îl va pune serios la treabă: va face curățenie în camere, va spăla toaleteleși, poate cea mai mare provocare pentru el, va trebui să se descurce în bucătărie! Dacă în camere pare că este totul în regulă și descoperă care sunt lucrurile care pot fi îmbunătățite, la munca din curtea hotelului trebuie să demonstreze că are forță fizică, iar în bucătărie este aproape un dezastru când începe să toace castraveții sau să pregătească micul dejun!

