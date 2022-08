Dan Șucu este noul acționar al clubului de fotbal FC Rapid București

Dan Şucu este noul acţionar al clubului de fotbal FC Rapid București. El deţine 50% din acţiunile clubului, iar restul de 50% sunt deţinute de Victor Angelescu. Oficialii grupării de pe lângă Podul Grant au transmis că Dan Șucu va ocupa funcția de acționar a grupării din Giulești. Miercuri, de la ora 13:00, va avea loc evenimentul de prezentare a lui Dan Șucu, în cadrul unei conferințe de presă, care se va desfășura la stadionul Rapid din Giulești.

Dan Șucu este un om de afaceri din România, a cărei avere este estimată la 120-125 de milioane de euro. El a intrat în lumea afacerilor în anul 1993 cu magazinul Mobexpert. Odată cu trecerea anilor, el a devenit unul dintre cei mai mari retaileri de mobilă din România. Lanțul său de magazine are 26 de puncte de desfacere, unele dintre ele aflându-se chiar și în afara țării, mai exact în Sofia și în Belgrad.

De altfel, Dan Șucu deține opt fabrici care creează produse pentru magazinele sale şi are sub conducere 2.300 de angajaţi. Cifra sa de afaceri se ridică la suma de 200 milioane de euro. În plus, milionarul este și acționar la unele companii, precum: Arcadia Apartments Domenii sau Roca (o companie dezvoltată împreună cu fondatorii Dedeman), relatează Știri România.

Diana Lăscărescu este soția patronului de la FC Rapid

Deși se bucură de un succes enorm pe plan financiar, nu la fel de bine au mers lucrurile și pe plan personal pentru Dan Șucu. El a divorţat de prima sa soţie, Camelia Şucu. Deși aveau împreună două fete, aceștia au decis să o ia pe drumuri separate. Anii au trecut, iar acesta s-a recăsătorit în 2007, chiar de ziua lui de naştere, cu Diana Lăscărescu, o fostă prezentatoare TV. Cei doi au împreună doi băieţi.

Deși soția sa nu și-a dorit că cei doi băieți să joace fotbal, Dan Șucu a reușit să o convingă că fii lor au nevoie de mișcare, iar cel mai bun mod prin care pot face acest lucru este fotbalul.

„Eu nu mi-am dorit ca băieții mei să joace fotbal. Dan mi-a explicat că trebuie să fie în primul rând buni la matematică, apoi să facă fotbal, pentru că au nevoie de validare. Eu m-am împotrivit cu toată ființa, i-am dus la pian, la tenis, la pictură.

Dar am înțeles că trebuie să facă mișcare și acum joacă la Rapid. Am înțeles că trebuie să fie validați. Îi pedepseam, îi duceam cu forța la tenis, dar am înțeles. Eu sunt colerică, dar Dan mă calmează”, povestea demult Diana Lăscărescu, relatează SpyNews.