iUmor 2021 sezonul 11 a luat sfârșit. Stevo Joslin, Kiara Firan, Zamfir Silaghi, Virgil Ciulin au fost cei patru concurenți care au intrat la votul publicului și care au reușit să îi impresioneze pe jurați, însă învingător a ieșit doar uul dintre ei.

În marea finală care a avut loc pe 26 decemrbie, în urma votului telespectatorilor, s-a aflat că Virgil Ciulin este câștigătorul Sezonului 11. El este cel care va intra în posesia premiului de 20.000 de euro, datorită numărului său special.

„Nu mă așteptam. Vă mulțumesc și sper să ne vedem anul viitor la niște show-uri de standup”, a spus fericitul câștigător.

De menționat este faptul că Virgil Ciulin a surprins telespectatorii, dar și jurații cu un număr de umor memorabil cu care a smuls multe răsete din partea tuturor, moment ce a scos la iveală talentul și spontaneitatea celui care a obținut marele trofeu iUmor din sezonul 11.

Deși Cheloo nu a fost prea încântat în primă fază de abilitățile de comedie ale acestuia, Mihai Bendeac a avut încredere și „a luptat” astfel încât colegul său să-și schimbe votul, lucru care s-a și întâmplat.

„Iată-mă sunt aici. Am venit într-un mindset foarte bun astăzi, nu poți scoate niciun cuvânt rău de la mine”, a spus concurentul înainte de a-și spune glumele, iar apoi a continuat.

„Bună seara, bine v-am găsit. Mă bucur că sunt aici. M-am pregătit să fiu aici. Eu de 7 ani mă tund singur. Nu mă simt confortabil de intimitatea cu frizerul. Am fost la Dani BarberShop. Dar din prima mi s-a ridicat părul pe ceafă. Dani nu am încredere în tine. Dacă îți dau voie să mă atingi pe ureche deja avem o relație. Pune mâna pe bărbiță. Suntem din România, nu cred că sunt singurul care are mai mule sticle goale de șampon.

Reacția juraților de la iUmor

Am crescut la țară, într-o familie modestă. Nu făceam foamea, dar ca să înțelegeți nivelul, era o reclamă la ciocolată, noi reeditam reclama cu pâine. De Crăciun, sub pom, găseam dulciuri, până nu a mai avut crăci copacul ăla. Bă tati, dar unde e anul ăsta pomul nostru și mi-a zis stai liniștit nu există Moș Crăciun”, au fost câteva dintre glumele făcute de el.

În ceea ce privește reacția juraților, Chello s-a lăsat convins de acesta, adăugând că este pe drumul cel bun.

„Domnule Ciulin ești pe direcția bună, dar încă nu ai găsit soluția să pui tot în gălată și să organizezi, foarte mult brut de calitate fără montaj bun”, a spus Cheloo.

De cealaltă parte, Mihai Bendeac a fost impresionat, menționând că Virgil Ciulin are tot talentul necesar pentru a avea un viitor în această industrie. „Virgil, așa cum ne-am întâlnit eu ți-am zis că sunt fanul tău. Mi-ai demonstrat că acest stil al tău te poate face un stand-upper foarte bun. Dacă nu vei ajunge la votul publicului e o mare greșeală. Tu ai mult potențial”, spune Mihai Bendeac.

La rândul ei, Delia a confirmat faptul că numărul concurentului a fost unul foarte bun.

„Eu cred că ești un tip foarte sensibil și empatic. Doar unul ca tine poate forța nota așa. Ai fost foarte bun”, spune Delia.