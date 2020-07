Romanian eSports League, liga destinată gamerilor profesioniști și semi profesioniști din România, a înregistrat rezultate impresionante de peste două milioane de vizualizări, în cele două luni dedicate campionatelor de Counter Strike și League of Legends. La campionat au participat opt echipe din diferite regiuni ale țării, dintre care patru au reușit să se califice în etapele de play-off. Câștigători au fost desemnați echipele Nexus Gaming, la competiția de Counter Strike GO, și NextPlease! Gaming, la competiția League of Legends.

Scopul Romanian eSports League este de a încuraja dezvoltarea industriei de gaming din România și de a le oferi gamerilor profesioniști și semi profesioniști un spațiu pentru a se prezenta și a atrage noi susținători. Lenovo s-a alăturat turneului în calitate de sponsor și a oferit sprijin financiar și în echipamente organizatorilor pentru creșterea turneului.

În cele două luni de desfășurare, campionatul Romanian eSports League a adunat peste 250.000 de telespectatori unici, care s-au uitat peste 415.000 de ore la meciurile de League of Legends și Counter Strike GO disputate de cele opt echipe diferite. Campionatul a adus peste 30.000 de noi urmăritori paginii YouTube REL, demonstrând interesul crescut pentru jocurile electronice în rândul românilor.

„Ne bucurăm să fim alături de Romanian eSport League, anul acesta, în calitate de sponsori ai turneului. Ne leagă aceeași pasiune pentru gaming și același interes pentru dezvoltarea industriei, pentru susținerea gamerilor individuali și ale echipelor până la cel mai înalt nivel. Îi felicităm pe prietenii noștri, echipa Nexus Gaming, pentru reușita în acest turneu și le dorim mult succes și la competițiile viitoare,” a declara Csaba Ferenc, SEE Gaming and Consumer Specialist la Lenovo.

„Le mulțumim partenerilor noștri pentru susținerea lor de-a lungul anilor și pentru încrederea cu care ne-au susținut în proiectele noastre. Succesul echipei Nexus Gaming, precum și al sezonului doi al competiției Romanian eSports League li se datorează și lor. Felicitări tuturor echipelor participante, sperăm că a fost o experiență pozitivă pentru ei și îi așteptăm și la competițiile următoare”, a declarat Octav Crețu, fondator Romanian eSports League și CEO Nexus Gaming Pub.

Romanian eSports League va continua și în 2021 cu un nou turneu.