China Evergrande Group, cel mai mare dezvoltator imobiliar chinez, a anunţat luni că a vândut pentru 7,5 miliarde de yuani (un miliard de dolari) o parcelă de teren care era rezervată pentru construirea sediului său central de la Shenzhen (sudul Chinei), informează AFP.

Grupul trece printr-o criză de lichidităţi

Evergrande, un grup care are datorii de peste 300 de miliarde de dolari, trece printr-o gravă criză de lichidităţi şi caută cu disperare fonduri pentru a-şi plăti creditorii şi furnizorii. Investitorii se tem că un colaps ar reprezenta riscuri sistemice la adresa sistemului financiar chinez.

Conform unui document publicat pe platforma de tranzacţii imobiliare a oraşului Shenzhen, parcela de teren cu o suprafaţă de 10.377 metri pătraţi, a fost cumpărată de dezvoltatorul local Shenzhen Anhe No. 1 Real Estate Development Co., o entitate care este susţinută de guvernul local şi China Industrial International Trust, o subsidiară a băncii Industrial Bank Co.

Evergrande a cumpărat acest teren pentru 5,5 miliarde de yuani la finele lui 2017 şi intenţiona să construiască aici un zgârie nori cu o înălţime de 394 de metri unde să îşi mute cartierul general în 2024. Însă proprietatea a rămas nefolosită începând din luna septembrie 2021 iar Evergrande fost nevoită să se mute înapoi la Guangzhou, oraş unde a fost înfiinţată în 1997, după ce s-a confruntat cu o criză de lichidităţi.

Probleme din 2020 când autoritățile au pus capăt împrumuturilor

China a cunoscut un boom al sectorului imobiliar după liberalizarea pieţei în 1998, într-o ţară unde achiziţionarea unei locuinţe este deseori o condiţie prealabilă căsătoriei şi o investiţie. Companiile imobiliare au putut să se dezvolte în mare viteză graţie împrumuturilor bancare. Însă gradul lor de îndatorare a crescut atât de mult încât autorităţile au decis să pună punct împrumuturilor începând din 2020.

Începând de atunci accesul la credite al dezvoltatorilor imobiliari s-a redus în mod considerabil, iar cererea de bunuri imobiliare a picat în China, pe fondul încetinirii economice şi al incertitudinilor legate de restricţiile care au legătură cu pandemia de Covid-19.

Piaţa imobiliară şi sectorul construcţiilor au o pondere de aproximativ un sfert din Produsul Intern Brut al Chinei şi asigură un loc de muncă pentru o armată de muncitori slab calificaţi.