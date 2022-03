Acum, chinezii pot fi colacul de salvare al tot mai izolatului președinte Vladimir Putin, ca urmare a sancțiunilor occidentale, scrie Washington Post într-un comentariu.

Deși aparent se declară neutră, China și-a menținut o tendință pro-Kremlin și se opune sancțiunilor, susținând că va continua să facă comerț cu Rusia, ca de obicei. Dar cum vor fi capabile sistemele Chinei să atenueze șocul sancțiunilor occidentale și cât de departe este dispus Beijingul să meargă pentru a-și ajuta partenerul economic.

Mulți cumpărători, servicii și sisteme la care Rusia a pierdut accesul au înlocuitori chinezi. Dar aceste opțiuni sunt adesea insuficiente în comparație cu echivalentele occidentale și se confruntă cu obstacole practice și politice descurajante, înainte de a putea funcționa ca un înlocuitor viabil pentru sistemele globale.

Firmele și instituțiile chineze ar putea, de asemenea, să ezite să intervină de teamă să nu piardă accesul la piețele internaționale, o sursă de afaceri mult mai importantă decât Rusia.

„Chiar dacă guvernul Chinei va dori, probabil, să ajute Rusia, nu își poate proteja companiile de pedepsele potențial paralizante pentru încălcarea sancțiunilor”, au scris analiștii de la Gavekal Dragonomics.

Iată câteva dintre alternativele chineze pe care Rusia le poate lua în considerare pentru a compensa serviciile și tehnologiile financiare la care Occidentul i-a dat interzis.

UnionPay ca alternativă la Visa și Mastercard

Băncile rusești ar putea la sistemul chinez UnionPay ca alternativă la Visa și Mastercard, după ce ambele și-au suspendat operațiunile în țară. UnionPay spune că peste 90% dintre bancomatele din Rusia sunt compatibile cu cardurile sale, dintre care 3 milioane au fost emise în țară începând cu 2021.

Mai multe bănci rusești au anunțat deja că vor folosi serviciul chinezesc, unele oferind clienților acces imediat la carduri virtuale.

Având în vedere disponibilitatea internațională pe scară largă a UnionPay, unii deținători de carduri din Rusia vor ajunge în imposibilitatea de a retrage numerar sau de a efectua plăți dacă băncile lor trec la sistemul de plată chinez.

Afluxul brusc de utilizatori este însă o provocare uriașă pentru UnionPay, care rămâne în primul rând un furnizor pentru clienții chinezi. Doar 1% din cheltuielile sale au fost în afara Chinei în 2020, potrivit RBR, o companie de consultanță.

CIPS va putea înlocui SWIFT?

Mult mai presant pentru unele bănci rusești este deconectarea lor de la sistemul de schimb de informații financiare cunoscut sub numele de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, sau SWIFT.

O alternativă chineză, Sistemul de plată interbancară transfrontalieră (CIPS), a fost lansată în 2015 ca element central al eforturilor Beijingului de a internaționaliza yuanul chinezesc și de a contesta supremația dolarului pe piețele globale.

Sistemul de compensare CIPS, care folosește yuanul chinezesc ca monedă de cotație, ar putea să se conecteze cu propria versiune a Rusiei sau pur și simplu să-și extindă rețeaua de parteneri din Rusia pentru a deveni o alternativă viabilă la SWIFT.

Dar CIPS este mult mai mic, cu o rețea formată din aproximativ o zecime din cele 11.000 de instituții financiare ale SWIFT.

Utilizarea sistemelor CIPS pentru tranzacțiile cu băncile rusești ar lăsa, de asemenea, băncile chineze expuse riscului sancțiunilor americane.

Speranțele Gazprom merg tot către China

Reducerea accesului giganților energetici ruși pe piața din Europa le oferă un motiv în plus pentru a-și extinde prezența în China. Nord Stream 2, o conductă care ar fi livrat 55 de miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an, a fost suspendată prin noile sancțiuni.

Una din marile speranțe ale gigantului rus Gazprom este să înlocuiască această cerere din Europa cu Power of Siberia-1, o conductă Rusia-China care a început livrările în 2019.

Dar proiectul este semnificativ mai mic și mai are nevoie de cel puțin un an până la atingerea capacității maxime de 38 de miliarde de metri cubi pe an.

De asemenea, este de așteptat ca acum China să se bazeze mai mult pe gaz, după ce va reduce dependența de energia pe bază de cărbune. Două conducte suplimentare Gazprom către China, una pe cale să înceapă construcția și alta în discuție, ar putea adăuga aproximativ 70 de miliarde de metri cubi din Rusia, în anii următori.

China ar putea și să cumpere mai mult petrol rusesc, care a reprezentat aproximativ jumătate din valoarea exporturilor rusești către China în 2021.

Rusia ar putea avea nevoie să se sprijine mai mult pe tehnologia chineză

Deconectată de tehnologia occidentală și de serviciile de internet, Rusia ar putea avea nevoie să se sprijine mai mult pe tehnologia chineză. Dar și aici, amenințarea cu sancțiuni secundare pune companiile chineze într-o poziție dificilă.

O presiune mai mare se exercită acum asupra afacerilor companiei Huawei din Rusia, deoarece furnizorii europeni de telecomunicații Ericsson și Nokia au încetat livrările pe piața din Rusia. Doar câteva companii produc echipamentul tehnic care alcătuiește coloana vertebrală a internetului.

În consecință, dacă sancțiunile nu vor fi ridicate în curând, Rusia ar trebui, probabil, să apeleze la Huawei sau ZTE din China pentru piese de schimb, pentru a-și menține internetul operațional.

Livrările de smartphone-uri chinezești în Rusia au scăzut

Cel mai evident domeniu în care China ar putea umple cu ușurință golul lăsat în urmă de firmele occidentalee este cel al electronicelor de larg consum. Absența Apple și Samsung, care formau 45% din cota de piață a Rusiei, ar putea fi compensată de producători chinezi de telefoane precum Xiaomi, Honor și Realme.

HP și Dell ar putea fi înlocuite, de asemenea, de Lenovo.

Dar, potrivit Financial Times, livrările de smartphone-uri chinezești în Rusia au scăzut de la începutul invaziei, deoarece companiile își reduc expunerea, pe fondul scăderii rublei și al mediului de afaceri incert.