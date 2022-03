Se ridică restricțiile din România! Alexandru Rafila a venit cu cele mai bune vești pentru români

În cadrul unei conferințe de presă susținută în cursul zilei de marți, ministrul Sănătății a venit cu vești bune pentru români. Alexandru Rafila a precizat că o serie de măsuri restrictive vor fi ridicate la nivel național.

De asemenea, el a declarat pentru stiripesurse.ro că exisă o propunere cu privire la restricțiile de orar în ceea ce privește restaurantele. Amintim că acestea trebuiau să își închidă activitatea la ora 22:00.

În declarația publică făcută azi, ministrul Alexandru Rafila a declarat că ”am atins parametrul de referință, adică 50% din paturile de la ATI sunt libere. Ministerul Sănătății propune Guvernului României măsuri de relaxare”.

”În ceea ce privește evoluția pandemiei, vă rog să remarcați scăderea la toți indicatorii. Avem o descreștere a numărului de cazuri Evoluția ratei de pozitivare, care este la 15%, un trend descendent al numărului de decese, dar și o scădere a cazurilor celor internați la ATI”, a mai spus ministrul Sănătății.

Fără certificat în hoteluri, instituții publice sau restaurante

Alexandru Rafila a mai spus că ”estimăm că în 1-2 săptămâni vom ajunge la sub 1000 de cazuri pe zi, ceea ce va conduce și la o scădere a ratei de infectare la nivel național”, adăugând că ”în ceea ce privește paturile la ATI am ajuns la sub 50%, am ajuns la 47,5%, ceea ce ne-a determinat să solicităm o serie de măsuri de relaxare”.

Ministrul Sănătății anunță că în această serie de măsuri se află accesul fără certificat COVID în hoteluri, instituții publice sau restaurante, creșterea capacității de la 30% la 50% pentru evenimentele culturale și fără restricții de interval orar, permiterea organizării evenimentelor private cu participarea a maxim 200 de persoane, în timp ce masca de protecție nu se va mai utiliza în spațiul exterior, însă continuă să fie obligatorie în spațiile închise.

Ne dorim să nu ne mai întoarcem la restricţii

La finalul lunii februarie, ministrul Sănătății a declarat că primele măsuri de relaxare ar putea fi luate în discuţie de către Guvern în momentul în care gradul de ocupare cu bolnavi COVID 19 a paturilor din secţiile de terapie intensivă va scădea sub 50%, respectiv sub 900 de paturi ocupate.

La acel moment el a fost întrebat şi dacă printre măsurile de relaxare se va număra şi cea prin care elevii să nu mai poarte masca de protecţie pe timpul desfăşurării cursurilor.

”Cât timp avem transmitere comunitară, cred că este o măsură grăbită, dacă vreţi, cred că putem să facem acest lucru nu numai cu elevii, ci şi cu alte categorii de persoane în momentul în care transmiterea comunitară dispare. Discutăm, încă, de circa 10.000 de cazuri noi care se înregistrează zilnic, asta înseamnă că există circulaţie, şi e bine să avem o conduită responsabilă. Datorită acestei conduite responsabile şi a faptului că am decis la nivelul Guvernului României să menţinem şcolile deschise am ajuns să trecem cu bine de acest val. Numărul de copii care au ajuns să fie internaţi în spitale este redus, de asemenea, numărul de copii internaţi la secţiile de terapie intensivă. Asta înseamnă că menţinerea şcolilor deschise a fost o măsură corectă, utilizarea măştii în interior a fost, de asemenea, o măsură corectă şi o vom menţine, în mod evident, până în momentul în care transmiterea aceasta comunitară se reduce foarte mult”, a explicat Rafila.

Acesta a punctat, în context, că niciun membru al Guvernului nu doreşte să menţină cu forţa anumite restricţii, subliniind că nu vrea să facă speculaţii, întrebat dacă organizarea evenimentelor private, cum ar fi nunţi sau botezuri, ar putea intra în prima etapă de relaxare.

”Ele trebuie corelate cu realitatea şi cu protejarea colectivităţilor în care ne desfăşurăm activitatea. Cred că asta este e conduita responsabilă, echilibru, măsuri de relaxare care sunt monitorizate. Să vedem dacă situaţia se stabilizează sau merge în continuare într-o zonă de favorabilitate şi un nou pas de relaxare. Dacă ridici toate măsurile într-un singur pas, există un foarte mare risc de a de întoarce la restricţii. Ori, ceea ce ne dorim este să nu ne mai întoarcem la restricţii şi să existe sustenabilitate şi predictibilitate pentru toţi agenţii economici şi pentru populaţie în general”, a mai declarat Rafila.