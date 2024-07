Miercuri, pe 31 iulie, Sorin Grindeanu a efectuat o vizită de lucru la Craiova, alături de premierul Marcel Ciolacu.

”O parte de care nu sunt mulţumit şi trebuie să o spun – ritmul în care merge restul pe Centura de Sud a Craiovei. Sunt undeva la 80%, nu sunt mulţumit, şi aşa cum aici (Drumul Expres Craiova – Piteşti – n..r) am luat decizia să reziliez contractul în urmă cu un an şi am făcut foarte bine (…) nu am să ezit să fac acelaşi lucru pentru Centura Sud, cum am făcut şi la Centura Timişoarei”, a declarat Grindeanu.