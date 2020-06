Adresa favorită a „migrației creierelor” din alte țări, a oamenilor de știință care au câștigat cele mai multe premii Nobel este tot în SUA… Toate acestea reflectă fața strălucitoare a SUA. Însă există și o față complet opusă a Statelor Unite, care a ieșit la iveală cu ocazia pandemiei de coronavirus. America, prima țară în ceea ce privește domeniul științei, s-a transformat într-un „tigru de hârtie”, a fost înfrântă de virus.

Cu cei peste 100.000 de morți înregistrați până acum din cauza pandemiei, SUA au devenit țara cu cele mai multe pierderi de vieți omenești. Majoritatea celor infectați de virus în primul val al pandemiei nu au putut fi tratați la timp, chiar au avut dificultăți în a găsi un spital în care să fie tratați. În centrele medicale a existat o penurie de medici și de asistente.

Confruntată cu această situație, administrația Trump a simțit că statul trebuie să preia frâiele și a transformat hotelurile în spitale în unele regiuni. Desigur, toate acestea au generat un șoc în rândul populației americane și a afectat moralul.

Motivul contradicției

Tabloul de mai sus așterne în fața ochilor contradicția dintre cele două fețe ale SUA. Cum se face că „măreața Americă”, o țară atât de avansată, chiar considerată lider, a ajuns atât de rău și de neputincioasă în fața pandemiei? Cum se poate explica această situație?

Am pus această întrebare, prin intermediul internetului, unui om de știință turc din SUA care se ocupă îndeaproape de coronavirus. Membru al Academiei Naționale Americane de Știință și președinte-fondator al departamentului de Biologie al Facultății de Medicină din cadrul Universității din Pittsburgh, Prof. Dr. İvet Bahar este de părere că: „Pentru a putea ține sub control virusul, principala condiție este să fie depistat înainte să se răspândească, să fie luate măsuri și oamenii să fie informați. Din păcate, faptul că unii lideri s-au îngrijorat în primul rând de economie, din scopuri politice, și au luat situația prea ușor a avut un preț extrem de ridicat.

Pandemia nu a fost cauzată de lipsa infrastructurii sau a informării ci de faptul că măsurile nu au fost luate la timp, într-un mod organizat și eficient. În SUA există cea mai bună infrastructură, cei mai buni doctori, spitalele sunt dotate cu cea mai de vârf tehnologie însă am înțeles prea târziu că pandemia ne bate la ușă, am fost informați greșit. Sub presiunea administrației, autoritățile nu au transmis informațiile necesare responsabililor din domeniul sănătății, dimpotrivă, le-au ascuns. Până la urmă, autoritățile locale au preluat frâiele și au reușit să frâneze „pandemia”, scrie editorialistul de la Millyet.

Problemă de sistem

Constatările profesorului Bahar arată că reflectarea forței și a eficienței științei asupra traiului zilnic este legată de politica aplicată de autorități și de sistem. De altfel, criticile apărute în presa americană se axează pe atitudinea greșită a administrației și pe insuficiența sistemului din domeniul medical.

Aceste aprecieri scot totodată la iveală faptul că încredințarea aproape deplină a serviciilor medicale din SUA unor structuri private este un rezultat al neimplicării statului în aceste servicii publice.

Extinderea coronavirusului a generat în numeroase cercuri din Statele Unite o conștientizare în acest sens. Acum se înțelege ce efect advers a avut decizia președintelui Trump de a anula sistemul de asigurări sociale de sănătate pe care a încercat să îl pună în aplicare Obama. Un indicator în acest sens este că majoritatea victimelor virusului sunt persoane din categoriile sărace sau cu venituri reduse.

Oare în lumina celor mai recente critici, această experiență va duce la producerea unor schimbări fundamentale în Statele Unite, în domeniul sănătății? Dacă nu se face acest lucru, “figura scursă” a SUA va continua să umbrească fața de lider a acestei țări.