Mohammad Murad controlează lanțul hotelier Phoenicia Hotels. Este de departe cel mai mare cel mai mare investitor în turismul românesc, având hoteluri atât în București, cât și pe litoral. După extinderea în sudul litoralului, omul de afaceri Mohammad Murad a anunțat în acest an o nouă investiție: 25 de milioane de euro în transformarea fostei închisori Doftana în cel mai mare centru de conferințe din România. Are investiții în derulare de peste 40 de milioane de euro la momentul actual, fiind concentrat în perioada următoare pe dezvoltarea mai multor proiecte în mediul rural: case de vacanță pe suprafețe mici, pe litoral la 23 August (270 de case) și în Comarnic (100 de case).

„Investim în generațiile viitoare care garantează viitorul României”

Mohammad Murad pe scena Galei Premiilor Capital:

„Bună seara, sunt onorat să primesc acest premiu, să fiu printre persoanele importante din România. Românii mi-au oferit o șansă și am oferit tot ce am putut mai bun. După 40 de ani mă consider român, iar inima mea îmi bate românește. Cel mai important proiect pentru mine a fost familia, copiii. Investim în generațiile viitoare care garantează viitorul României. România are nevoie de oameni care să dea valoare țării, meritam mai mult la nivel european, nu era cazul să batem la ușă să luăm Schengen. Ar trebui să fim invitați, nu chemați. Totul depinde de noi toți, de mediu de afaceri, politic, academic. Trebuie să ne unim, avem o singură mamă care se numește România.”