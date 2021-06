Potrivit datelor publicate marți de ASF, cel mai mare cont de pensie privată Pilon II are o valoare de 1,4 milioane de lei. De menționat este faptul că valoarea medie a unui cont de pensii private era de 10.670 de lei la T1/2021, plus 8,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Astfel, persoana care deține acest cont de pensie privată a reușit să strângă de 130 de ori peste media activului unui participant. Totuși, ASF nu menţionează la care dintre cei şapte administratori este deschis acest cont şi nici de când este deschis.

La polul opus, cel mai mic cont de pensie privată are o valoare de doar 1 leu.

„Distribuţia valorii conturilor participanţilor arată o concentrare mare, 62% din active fiind deţinute de doar 20% din participanţi. Cel mai mare cont are o valoare de 1.403.760 lei, în timp ce cel mai mic are o valoare de 1 leu. Totodată, peste 20% din participanţi deţin active sub valoarea de 1.000 lei”, potrivit raportului de pensii private la T1/2021 publicat marţi de ASF.

Raportul publicat de ASF mai arată că și gradul de penetrare al pensiilor private în rândul populaţiei rezidente. Potrivit datelor, se observă o acoperire bună a grupelor de vârstă medie (25-44 ani), cu o scădere din ce în ce mai pronunţată pentru vârstele mai apropiate de vârsta de pensionare.

Contribuția lunară la pensia privată în funcție de județe

În ceea ce privește contribuţia lunară medie variază puternic în funcţie de judeţ, potrivit datelor ASF, cele mai mari valori au fost înregistrate în Municipiul Bucureşti (274 lei/participant), Cluj (257 lei/participant), Iaşi (234 lei/participant) şi Timiş (228 lei/participant). Cele mai mici contribuţii lunare medii se înregistrează în Bistriţa-Năsăud, Vrancea şi Harghita, cu aproximativ 166 lei/participant.

ASF mai menționează că în perioada ianuarie-martie 2021 au fost efectuate plăţi ale activului personal net în valoare de 64,47 milioane lei către 3.991 participanţi sau beneficiari. Din valoarea totală a plăţilor efectuate, un procent de 88% este aferent deschiderii dreptului la pensie, 11% ca urmare a decesului participantului şi 1% ca urmare a invalidităţii.

Legat de contribuţia medie per participant, ASF arată că aceasta a fost de circa 197 lei în luna martie 2021, cu 1% mai puţin comparativ cu cea înregistrată în luna martie 2020. Aceasta a cunoscut o evoluţie pozitivă continuă de la înfiinţarea sistemului de pensii administrate privat până în prezent.

De menționat este faptul că, la data de 31 martie 2021, numărul total al participanţilor la sistemul de pensii administrate privat a fost de 7,68 milioane persoane, în creştere cu 2% comparativ cu aceeaşi dată a anului anterior.

Totodată, de la începutul anului până în luna martie, inclusiv, s-au înregistrat în sistem aproximativ 50 mii de persoane, cu 22% mai puţin faţă de anul precedent​.