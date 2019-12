Restaurantele hotelului ofereau meniuri atrăgătoare, vinuri fine, atmosferă plăcută. Telefericul a fost până în anul 1992 unul dintre hotelurile preferate ale turiştilor români sau străini, iubitori ai muntelui şi ai confortului. Apoi a fost închis timp de 20 de ani, până în anul 2012.

După 20 de ani…

Datorită nostalgiei şi pasiunii unui om entuziast, dornic să retrăiască gloria „Telefericului“, hotelul a reînviat. S-a dorit reluarea activităţii turistice a hotelului, ca destinaţie de vacanţă la poalele muntelui Postăvaru, într-un univers hotelier de lux ce poate oferi experienţe de neuitat. Astfel, în urma unor transformări radicale şi adaptări pentru secolul 21, s-a născut Teleferic Grand Hotel. Renovarea vechii clădiri a început la finalul lui 2012, iar construcţia propriu zisă, în vara anului 2013. Această renovare a implicat şi multe consolidări, intervenţii structurale, reconstrucţia şarpantelor şi recompartimentări ale camerelor, toate pentru a readuce hotelul la cele mai noi standarde. După o aventură de doi ani şi trei luni, hotelul a renăscut, reuşind să îmbine un stil clasic montan cu cel modern, într-un concept potrivit pentru o stațiune montană.

Modernizarea a fost gândita astfel încât să ofere tot confortul necesar şi să creeze o atmosferă intimă şi armonioasă. Mobilierul elegant, decorațiunile și lambriul din lemn vechi de peste 80 de ani, folosit la placarea pereţilor, paturile confortabile şi priveliştea montană minunată, se împletesc cu dotări moderne pentru a putea oferi o experienţă de neuitat, în orice anotimp.

Prezent…

La mai bine de 4 ani de la redeschidere, oaspeții și echipa Teleferic Grand Hotel au reușit să readucă hotelului gloria de altădată.

Incă din primul an de operare hotelul a fost apreciat și a obținut multe distincții :

ROMANIAN TOP HOTEL AWARDS: 2016 Winner, Best Investment of the Year,

2017 Winner, 4 Stars Leisure Hotel of the Year,

2018 Winner, 4 Stars Leisure Hotel of the Year,

2019 Winner, 4 Stars Leisure Hotel of the Year

INTERNATIONAL HOSPITALITY HOTEL KIEV: 2017 Winner – Best Resort Hotel East Europe

ROMANIAN HOSPITALITY AWARDS: 2018 Cel mai bun Hotel – Locul III

2019 Cel mai bun Hotel – Locul I

Premiile obținute se datorează pe de-o parte calității renovării, și pe de altă parte, nivelului foarte ridicat al serviciilor oferite oaspeților noștri. Eforturile echipei au reușit să ridice standardul industriei și promit să ofere în continuare experiențe de neuitat tuturor celor care trec pragul Teleferic Grand Hotel.

