Ceasul APOCALIPSEI a fost setat. Omenirea, aproape de prăpastie

Membrii organizației The Bulletin of the Atomic Scientists au anunțat marți că au ajustat Ceasul Apocalipsei la 89 de secunde înainte de miezul nopții, marcând cel mai apropiat moment de o potențială catastrofă globală din istoria acestui simbol. Decizia reflectă nivelul extrem de ridicat al amenințărilor globale, incluzând riscurile asociate războiului nuclear, conflictului din Ucraina, tensiunilor geopolitice și dezvoltării rapide a tehnologiilor necontrolate.