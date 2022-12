Twitter caută cu disperare venituri. Compania preluată de Elon Musk are deja o datorie de 13 miliarde de dolari și nu a înregistrat profit în 8 din ultimii 10 ani. Publicitatea reprezintă acum 90% din veniturile companiei și este puțin probabil ca acest lucru să se schimbe în curând, scrie The Street.

Twitter va trebui să-și crească publicitatea

Dacă Twitter vrea să devină o companie de succes, va trebui să-și crească publicitatea. Așa cum se știe, companii ca General Mills, Pfizer și Chipotle Mexican Grill au renunțat sau au întrerupt reclamele pe Twitter, încercând să se distanțeze de conținutul extremist care a inundat platforma social media. Așa că acum Twitter caută cu disperare bani.

Datorie de 13 miliarde de dorlari, dar fără profit în opt ani

Are o datorie de 13 miliarde de dolari ca parte a preluării lui Musk, dar nu a realizat profit în opt din ultimii zece ani. Musk speră să reducă costurile cu 1 miliard de dolari pe an pentru infrastructură. Miliardarul a estimat că prima rundă de concedieri va aduce platformei o economisire de 400 de milioane de dolari pe an. Dar măsura nu va suficientă pentru a plăti datoria și a menține profiturile.

Stimulente pentru publicitate

Twitter a început să ofere stimulente agenților de publicitate pentru a- și crește cheltuielile pe Twitter, a dezvăluit Wall Street Journal. Acest lucru le-ar permite agenților de publicitate care își cresc cheltuielile cu cel puțin 500.000 dolari să aibă acele cheltuieli asociate cu o „valoare crescută de 100%”, până la un plafon de 1 milion dolari,

potrivit unui e-mail trimis de Twitter agențiilor de publicitate.

Numărul de utilizatori noi pe platforma de socializare a atins un „maxim istoric”

Musk pare să se răzgândească de la o zi la alta. El a venit prima dată cu ideea unui abonament de 8 dolari destinat utilizatorilor care vor să-şi certifice autenticitatea contului şi să fie mai puţini expuşi la publicitate. Dar asta a dus la o avalanșă de tweet-uri false. Așa că Musk a oprit programul și l-a amânat pentru introducerea unui nou serviciu de abonament pentru 2 decembrie. Musk a declarat recent că numărul de utilizatori noi pe platforma de socializare a atins un „maxim istoric”. Acesta a anunțat într-o postare că înregistrările au fost în medie de peste două milioane pe zi în ultimele șapte zile, ceea ce reprezintă o creștere substanțială față de aceeași perioadă a anului trecut.