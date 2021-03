Cea mai cumplită nenorocire vine peste România! Klaus Iohannis s-a implicat direct: „Este extrem de important”

Miercuri, 24 martie, preşedintele Klaus Iohannis a participat la o acţiune de împădurire în judeţul Dolj, alături de premierul Cîţu. Cu această ocazie, Iohannis a subliniat că România pierde, anual, peste 1.000 de hectare de teren agricol.

”Aici trebuie intervenit”, a punctat şeful statului, afirmând că prin PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență) se vor aloca 1,5 miliarde de euro pentru reîmpăduriri.

”Anul trecut am participat şi am şi oferit patronajul unei acţiuni de reîmpădurire, cred că a fost un succes. Am plantat anul trecut peste 50 de milioane de puieţi”, a declarat, miercuri, Klaus Iohannis.

„Pământul arabil s-a transformat în ce vedem, în teren nisipos”

Preşedintele a precizat că în acest an se doreşte realizarea unei acţiuni şi mai ample. În plus, el a subliniat pericolul extrem de actual al deşertificării, precum cea întâlnită deja în judeţul Dolj, scrie news.ro.

”Am discutat specialiştii din domeniu, cu autorităţile, cu decidenţii politici şi s-a conturat ambiţia de a face mai mult în anul acesta şi anii care urmează. Pentru a da un impuls acestei campanii extinse m-am angajat să continui împreună cu Guvernul, cu autorităţile, cu specialiştii. Este extrem, extrem de important.

În Dolj, deşertificarea este o realitate. Pământul arabil s-a transformat în ce vedem, în teren nisipos. Dacă nu se face nimic, nisipul se duce mai departe. Avem o pierdere de peste o mie de hectare de teren agricol în fiecare an. Aici trebuie intervenit”, a mai declarat şeful statului.

Iohannis: Cam toată lumea a înţeles pericolul încălzirii climatice

Klaus Iohannis a apreciat că ”ne dorim un mediu curat petnru noi şi generaţiile care vin”. Banii alocaţi penru reîmpăduriri, împreună cu oprirea tăierilor ilegale, vor duce la recuperarea unui teren valoros în România, a mai spus acesta.

”Cam toată lumea a înţeles pericolul încălzirii climatice, metoda este extinderea suprafeţelor de pădure. Asta vom face. Am discutat cu Guvernul să alocăm o sumă imensă, 1,5 miliarde de euro pentru reîmpăduriri. Aceste acţiuni împreună cu oprirea tăierilor ilegale, vor duce la un progres semnificativ, la recuperarea unui teren valoros în România”, a mai anunţat preşedintele.

Preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Florin Cîţu au participat miercuri, în Dăbuleni, judeţul Dolj, la prima acţiune din cadrul campaniei de împădurire în zona deşertificată din sudul României, care este iniţiată de Ministerul Mediului.

Sursă foto: INQUAM Photos, George Călin