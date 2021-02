Cea mai cruntă veste a momentului! Managerul spitalului de boli infecțioase „Victor Babeş” din București, Emilian Imbri, a subliniat că pericolul nu dispare după administrarea vaccinului anti-COVID.

Acesta a explicat, după ce s-a vaccinat, că românii nu trebuie să își facă iluzii că vaccinul elimină orice șansă de îmbolnăvire.

„Nu vă faceţi iluzii că vaccinul vă salvează să vă îmbolnăviţi! Eu am colegi aici care s-au pozitivat după prima doză, la două zile, şi au făcut boala. E firesc, vaccinul nu te apără de a te îmbolnăvi, deci, aceeaşi figură: mască şi aşa mai departe. Am avut şi un coleg care a fost aşa de liniştit şi a zis: gata, acum sunt fericit, am pus armura pe mine, nu mai vine virusul!