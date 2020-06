„Desi pe site-ul MAE fusese publicat ieri ca se poate ajunge in Grecia pentru turism tranzitand Macedonia de Nord in maxim 5 ore si intrand pe teritoriul elen pe la Bogorodica, grecii au comunicat ca mentin inchise punctele de frontiera de la granita cu Macedonia de Nord (si cu Albania) pana la 1 iulie 2020, dat fiind evolutia epidemiologica deloc incurajatoare din aceste tari. Astfel, daca vreti sa mergeti in Grecia cu masina, cel mai bine ar fi sa alegeti ruta prin Bulgaria”, a scris Răsvan Pascu pe Facebook.

Putem fi supuși în mod aleatoriu unui test COVID

„Totodata, e bine de stiut ca, desi din Romania putem intra in Grecia fara restrictii la acest moment, iar cand ne intoarcem in tara NU este necesara autoizolarea, exista posibilitatea ca in momentul in care ajungem pe teritoriul elen (indiferent ca pe cale aeriana cu un zbor din Romania sau terestru, pe la granita cu Bulgaria), putem fi supusi in mod aleatoriu unui test COVID, fiind mai apoi liberi sa ne deplasam catre destinatia finala, unde vom astepta rezultatul testului. Daca acesta este pozitiv, vom fi plasati in carantina institutionalizata timp de 14 zile, pe cheltuiala statului grec.

Pe de alta parte, daca nu veniti din Romania, ci sositi in Grecia cu un zbor de pe un aeroport aflat pe lista zonelor afectate conform listei EASA, agentia Uniunii Europene responsabila cu siguranta aviatica, sau din Italia, Spania, Olanda, Suedia, Albania sau Macedonia de Nord, veti fi testati in mod obligatoriu la sosire si veti ramane o noapte (24 ore) la un hotel special desemnat, fie la un hotel la alegere (la Atena sau Salonic) in asteptarea testului. Cheltuiala aferenta cazarii revine statului grec. Daca rezultatul testului este negativ, va puteti continua deplasarea spre destinatia finala. Daca testul este pozitiv, veti fi trimisi in carantina sub supraveghere timp de 14 zile.

Toate aceste informatii sunt valabile astazi, la ora la care scriu aceasta postare, si se pot schimba in orice moment, dar, teoretic, aceste reglementari au fost anuntate pentru intreaga perioada 15-30 iunie, urmand ca de la 1 iulie sa se mai relaxeze o parte dintre masuri. De exemplu, dupa 1 iulie vor fi permise toate cursele internationale pe toate aeroporturile din Grecia (deci inclusiv agentiile de turism din Romania pot relua cursele charter pe insulele grecesti) sau ancorarea navelor internationale de pasageri in toate porturile din Grecia, dar va fi reconsiderata si situatia granitelor elene cu Albania si Macedonia”, a conchis acesta.