Generalul maior în rezervă, Bertrand Cavallier, fost cadru în conducerea Jandarmeriei Naţionale Franceze, în prezent, expert al Comisiei Europene pe probleme de ordine şi siguranţă publică, a apreciat că intervenţia forţelor de ordine la manifestaţia din 10 august, de la Bucureşti, a fost corectă.

“Am studiat foarte atent transmisiunile televizate, am fost la Bucureşti, pe teren, şi am evaluat modul în care au fost efectuate manevrele. După părerea mea şi în baza experienţei mele şi a standardelor europene în materie, Jandarmeria Română a acţionat corect şi coerent. Este adevărat, au existat câteva acte individuale, marginale, care le-ar putea fi reproşate jandarmilor. Dar, în ansamblu, intervenţia a fost foarte corectă. Acum, toată lumea, la toate nivelurile, trebuie să realizeze că misiunile de restabilire a ordinii sunt foarte dificile şi foarte complexe. În opinia mea, este inacceptabil să fie incriminată Jandarmeria, pentru că există pericolul de a fragiliza o autoritate esenţială, care are rolul să protejeze şi să asigure coeziunea naţiunii şi a statului. În al doilea rând, Jandarmeria trebuie să primească mijloace suplimentare pentru a se putea antrena, dotări moderne în materiale şi echipamente, pentru a se putea apropia de standardele din ţările occidentale. Pe de altă parte, România ar trebui să aibă în legile penale – nu ştiu exact dacă are deja – prevederi care să pedepsească violenţele la adresa forţelor de ordine”, a declarat Bertrand Cavallier.

În perioada 2003-2007, generalul maior în rezervă, Bertrand Cavallier, a participat, alături de alţi ofiţeri ai Jandarmeriei Franceze, la instruirea jandarmilor români. La sfârşitul săptămânii trecute, el s-a aflat la Bucureşti, pentru a face o expertiză tehnică, la solicitarea Comisiei parlamentare care anchetează intervenţia jandarmilor din 10 august, la manifestaţia din Piaţa Victoriei.RADOR