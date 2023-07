Odihnă prelungită vara aceasta pentru Tavi Clonda și Gabriela Cristea

Tavi Clonda și Gabriela Cristea au luat o decizie binevenită după opt ani de căsnicie, planificând să petreacă o perioadă de odihnă și relaxare într-o serie de vacanțe speciale. Cei doi au fost în trei vacanțe pentru această vară, iar cu ocazia acesteia din urmă, pe Coasta de Azur, vor sărbători aniversarea căsătoriei.

În această vară, cei doi au parte de o perioadă mai lungă de odihnă, deoarece emisiunea pe care Gabriela Cristea o prezintă, „Te Iubesc De Nu Te Vezi”, a fost filmată în avans.

Prima vacanță a fost în Bulgaria, iar Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ales să petreacă o vacanță de lux în compania fetițelor lor, destinația aleasă de cuplu pentru această vacanță specială fiind Obzor. Cei doi au mai planificat încă două vacanțe pentru a-și răsfăța sufletele.

Prima dintre acestea în Grecia, iar cea de-a doua pe Coasta de Azur, pentru a marca această aniversare importantă în viața lor.

Tavi Clonda și Gabriela Cristea au avut cununia civilă în data de 30 aprilie 2015. Apoi, patru ani mai târziu, în 2019, cei doi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Ceremonia a avut loc pe 24 august.

Un cadou special pentru a serba aniversarea căsătoriei

Vacanța pe Coasta de Azur reprezintă un cadou special pentru mariajul lor, iar Tavi Clonda a dezvăluit că planifică o reînnoire a jurămintelor în momentul în care vor împlini 10 ani de la căsătorie. El este entuziasmat să petreacă vacanța în Grecia, dar așteaptă cu nerăbdare și vacanța romantică pe Coasta de Azur.

„Eu voiam să stăm 4 nopți, s-ar putea să stăm 5 nopți. Să ridicăm de la an la an ștacheta. Sărbătorim, tocmai asta este, ne facem un cadou. Pe 24 august am făcut nunta, pentru mine evenimentul din 2015 este aniversarea căsătoriei, atunci ne-am căsătorit civil. O sărbătorim și pe cea religioasă din 2019.

Acum sunt doar 8 ani, dar de la an la an e bine să sărbătorim, indiferent câți ani. Când e o cifra rotundă, atunci sărbătorim mai cu fast și cu prieteni, dar acum, în august, mergem doar noi doi și cred că o să prindem chiar și 24 august acolo”, a declarat Tavi Clonda pentru unica.ro.