Jurnalista Cristina Țopescu a murit, la vârsta de 59 de ani. De-a lungul carierei sale, jurnalista a fost angajată la mai multe posturi de televiziune. Ea a fost corespondent, prezentator de știri și moderator de emisiuni la PRO TV în perioada 1996 – 1999. Însă, ultimul ei loc de muncă a fost la Ministerul Sănătății, unde s-a angajat în noiembrie 2019, ca și consilier personal al secretarului de stat Horațiu Moldovan.

Cristina Țopescu a murit în noaptea de 28 spre 29 decembrie 2019, iar trupul fără viață al jurnaliste a fost găsit în locuința ei din Otopeni de-abia în 12 ianuarie.

Ce salariu avea Cristina Țopescu înainte să moară?

Potrivit anumitor informații, Cristina Țopescu primea un salariu de la Ministerul Sănătății în valoare de 5.000 de lei pe lună. Aceasta a fost numită pe postul de consilier personal al secretarului de stat Horațiu Moldovan în noiembrie 2019.

Potrivit știrilekanald.ro, Cristina Țopescu ar fi încasat un venit lunar net de 6.338 lei, 6.185 lei, 5.746 lei, 6.034 lei, 5.090 lei sau 5.423 lei.

Horațiu Moldovan, fostul șef al Cristinei Țopescu a declarat după moartea acesteia că a vorbit cu ea chiar înainte de sărbători.

„Am crezut că era în Germania, avea obiceiul să își viziteze mama. Am vorbit cu ea înainte de Sărbători. Apoi colegii mei au încercat să o găsească, pentru că nu era în concediu, dar în zadar. A fost un colaborator prestigios, care ne-a ajutat foarte mult. Am fost tot timpul în legătură, consilierea ei a fost importantă, era un om profesionist. Activitatea de consilier e una dinamică, ea făcea deplasări în diverse zone, programul era flexibil, venea și seara. Ne trimitea rapoarte permanent, până de sărbători ne vedeam zilnic.Sunt multe evenimente pe care trebuie să le gestionăm. Nu am avut bănuiala unui asemenea eveniment tragic, ci a unei deplasări în străinătate sau al unui defect în comunicare”, a declarat pentru Libertatea secretarul de stat Horațiu Moldovan, cel care i-a fost șef Cristinei Țopescu.

Te-ar putea interesa și: