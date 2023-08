Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, se pare că a uitat pe ce mână poartă ceasul în timpul unei ședințe a Consiliului pentru Dezvoltare Strategică și Proiecte Naționale, la care președintele rus a vorbit despre situația economică a țării sale.

Clipul video în care a fost președintele rus surprins a fost postat pe internet și se observă cum Putin se uită la mâna stângă, în timp ce ceasul său este pe mâna dreaptă.

