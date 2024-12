Călin Georgescu, în cadrul unui interviu acordat publicației Politico, a vorbit despre planurile sale economice și despre nemulțumirile legate de investițiile străine în România.

Printre propunerile sale se numără impozitarea diferențiată între firmele românești și cele cu capital străin, precum și naționalizarea resurselor naturale. Aceste idei, însă, sunt în contradicție cu politicile economice promovate la nivelul Uniunii Europene, iar efectele acestora ar putea izola România pe plan economic.

Călin Georgescu, candidatul independent la președinție, consideră că România ar trebui să aplice o politică fiscală diferită pentru companiile românești și cele străine.

În opinia sa, impozitarea ar trebui să se facă pe venit, nu pe profit, pentru a preveni metodele prin care anumite firme pot reduce sau ascunde profiturile.

În viziunea sa economică, firmele ar trebui să plătească 2% din cifra de afaceri în cazul în care aceasta depășește pragul de 1 milion de euro.

Oamenii de afaceri și nu doar, avertizează că astfel de măsuri ar putea descuraja investițiile străine și ar putea afecta creșterea economică a României.

Radu Burnete, director executiv al Federației Patronale Concordia, subliniază că toate companiile din România sunt entități românești, chiar dacă sunt deținute de entități străine.

El consideră că nu poate exista o impozitare distinctă între o companie românească și una străină, deoarece acest lucru ar descuraja investițiile străine.

„Companiile astea au adus zeci de miliarde în țara asta, angajează peste 1.000.000 de oameni și fără ele nu am fi avut economia pe care o avem astăzi. Dacă noi nu ne-am fi integrat în Uniunea Europeană și nu am fi avut aceste investiții străine, veniturile românilor am fi fost cu 60-70% mai mai mici”, a mai spus el.