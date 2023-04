Adrian Văncică se bucură acum de toată atenția publicului, datorită rolului pe care îl interpretează în serialul ”Las Fierbinți” de la Pro TV.

Actorul a terminat cursurile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică ”Ion Luca Caragiale” din București, la specializarea actorie.

Începuturile în acest domeniu nu au fost deloc ușoare, iar cunoscutul actor și scenarist s-a văzut obligat să plece în afară. Totuși, nu a ales o țară aproape de România, ci a plecat în Coreea de Sud, acolo unde a lucrat, pentru un an, într-un parc de distracții.

Adrian Văncică, actorul care îl interpretează pe Celentano, spunea într-un interviu mai vechi că a interpretat mai multe personaje și că a făcut clownerie, jonglerie și show-uri de stradă.

”Am stat un an de zile în Coreea de Sud. În 2002 am lucrat acolo, atunci cand a fost Campionatul Mondial de fotbal. Atunci am pierdut foarte mulți bani, pentru că se făceau pariuri pe cine va câștiga meciurile. Am lucrat într-un parc de distracții, imens. Dacă ai fost în Disneyland Paris, ăla e pocnitoare. Am intrat în pielea mai multor personaje. Să vezi ce frumos era când eram costumat ca Zorro. Făceam clownerie, jonglerie, show-uri de stradă, intram în pielea unor personaje de basm, să se vadă că eram european”, spune actorul.

Adrian Văncică spune că această experiență l-a ajutat foarte mult

În același interviu, actorul de la Pro TV a mai spus că experiența din Coreea de Sud l-a ajutat foarte mult și că o poate chiar compara cu armata pe care nu a făcut-o.

El a mai spus că înainte să plece din România făcuse câteva filme și câteva piese de teatru, alături de care jucase cu nume importante. De asemenea, el a mai spus că a avut și o emisiune, chiar la Pro TV, însă aceasta a luat final destul de repede.

”Acea experiență mi-a folosit enorm, a fost armata pe care n-am facut-o. A fost o socializare bruscă, pentru că eram acolo cu mai multi ruși, bulgari, moldoveni. M-am întors apoi în România. În momentul în care eu plecasem din Romania, făcusem câteva filme, câteva piese de teatru, jucasem cu nume mari. Avusesem și o mică emisiune la Pro TV, dar care s-a terminat repede”, mai spune actorul.

Interpretarea rolului din ”Las Fierbinți” nu este deloc ușoară

Actorul a mai povestit că nu este deloc ușor să îl joace pe Celentano și că după două zile de filmare încep să-l doară ochii. El a mai spus că nu-și vede niciodată colegii de platou, doar pe el.

”După două zile de filmare mă dor ochii. Pentru că eu niciodată nu-mi văd partenerii cu care joc, mă văd pe mine. Zici că-s Al Pacino în Parfum de femeie, nu văd nimic in jur. Pe bețivii pe care îi imit i-am cunoscut la bloc, sunt trei la numar, iar nici unul, niciodata, nu îl recunoaște pe celălalt”, mai spune Adrian Văncică.