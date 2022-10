Vladimir Putin este uluit! Nu se aştepta să păţească o aşa ruşine.

Este din ce în ce mai clar că înfluenţa lui Vladimir Putin pe scena mondială este în scădere, având în vedere modul în care tot mai mulţi lideri mondiali au ajuns să se comporte faţă de el sau sa i se adreseze.

Cel mai recent episod l-a avut drept protagonist pe Emomali Rahmonov, preşedintele Tadjikistanului.

Acesta i-a făcut un reproş direct liderului de la Kremlin, la scenă deschisă, chiar în timpul summit-ului ce avea loc la Astana, capitala Kazahstanului.

Vladimir Putin vorbea despre războiul pe care l-a pornit în Ucraina, insistând că acest conflict militar nu a afectat caracterul și profunzimea relației Rusiei cu alte state foste sovietice.

Vizibil deranjat, preşedintele Emomali Rahmonov i s-a adresat lui Vladimir Putin pe un ton tăios, spunându-i:

„Vă rog să nu vă mai referiți la statele din Asia Centrală ca fiind fostul URSS!”

At the summit in #Astana, President of #Tajikistan Rahmon addressed Putin: „Please do not relate to the countries of Central Asia as the former #USSR!” pic.twitter.com/4bbSsJWDb9

— NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2022