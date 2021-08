Premierul Florin Cîţu a declarat joi că a discutat cu preşedintele Klaus Iohannis despre episodul condamnării sale în Statele Unite, însă susţine că şeful statului nu i-a reproşat faptul că nu i-a spus despre acel eveniment.

Prezent joi la TVR 1, premierul a fost întrebat dacă preşedintele i-a reproşat faptul că nu l-a anunţat despre condamnarea primită în SUA în urmă cu 21 de ani.

„Nu. Am discutat despre eveniment şi atât. Nu a fost niciun reproş”, a răspuns Florin Cîţu.

De asemenea, Cîţu a fost întrebat dacă s-a simţit încurajat de preşedinte în campania pentru şefia PNL.

„Preşedintele Klaus Iohannis a fost mai mult o inspiraţie pentru mine. Nu. Încurajat, bineînţeles, pentru că am o relaţie, şi s-a văzut, o relaţie bună cu domnul preşedinte, dar este mai mult o inspiraţie, pentru modul în care a ales să facă politică în România. După ani de zile, în care am avut acel tip de politician vechi şi preşedinte, a venit şi a schimbat şi imaginea Preşedinţiei, dar şi modul în care se face politică în România, de aceea am spus că este o inspiraţie pentru mine”, a spus premierul.

Pe de altă parte, el a criticat faptul că membri din PNL ar fi preluat „retorica PSD”.

„Critici vor fi întotdeauna, şi la PSD este plin de critici. Ceea ce este trist este să vezi că retorica celor de la PSD este preluată şi de unii dintre colegii din PNL, atunci este trist”, a afirmat şeful Guvernului.

În ultimul timp, Florin Cîțu a fost implicat în diverse scandaluri

Reamintim faptul că în ultimul timp, premierul Florin Cîțu a întâmpinat o serie de probleme. Mai exact, în presă s-a aflat că acesta a fost închis în SUA în urmă cu mai bine de 20 de ani.

Florin Cîțu a fost prins de polițiștii din orașul Ames, în care se află Iowa State University, unde urma programul doctoral, conducând sub influenţa băuturilor alcoolice, pe 3 decembrie 2000.

Totodată, câteva luni mai târziu, 26 martie 2001, a fost condamnat la două zile de închisoare și 1.000 de dolari amendă, pentru comiterea infracțiunii probate de organele de ordine și necontestate de politician.

Ulterior premierul a recunoscut cele întâmplate, însă nu înțelege de ce informația a apărut în spațiul public chiar în acest moment.

„Acum 20 de ani am condus sub influența alcoolului și am plătit o amendă foarte mare. Eu am condus, a fost o greșeală, am plătit foarte scump. A trebuit să-mi vând și mașina și am mers un an de zile pe jos. Nu e ceva cu care să te mândrești”, declara Cîțu.

