Regretatul actor s-a născut la 29 iunie 1969 la Craiova și a debutat in televiziune in anul 1984, la varsta de 15 ani, in doua piese TV “Misiune speciala” si “Ecaterina Teodoroiu”, iar in Cinematografie in 1985 in filmul regizoarei Cristiana Nicolae “Al patrulea gard langa debarcader”.

A absolvit Academia Nationala de Teatru si Film I.L. Caragiale promotia 1989 – 1993. A fost invitat in sute si sute de emisiuni de divertisment pe toate posturile de televiziune in calitate de actor sau cantaret. A scos 7 videoclipuri muzicale difuzate de posturile de specialitate.

Rolurile care l-au făcut celebru

În 1986 a avut sansa sa fie distribuit in cel mai bine vandut film romanesc din istorie in regia lui Nicolae Corjos, celebrul “Liceenii” alaturi de Stefan Banica Jr., Oana Sarbu, Mihai Constantin, Tudor Petrut, Cesonia Postelnicu, Ion Caramitru, Tamara Buciuceanu, George Ivascu.

A colaborat cu mai multe teatre sustinand peste 2000 de spectacole in tara si in strainatate jucand impreuna cu mai multi actori ca Florin Piersic, Misu Fotino, Alexandru Lulescu, Dem Radulescu, Nicu Constantin, Tamara Buciuceanu, Emil Hossu, Catrinel Dumitrescu, George Constantin, Silviu Stanculescu, Constantin Diplan, Stela Popescu, Alexandru Arsinel, Mitica Popescu, Cezara Dafinescu, Horatiu Malaele.

În 1999 a pus bazele Scolii Artistice de Modelling si Dans Sportiv Compania de Manechine si Fotomodele Costin Marculescu.

Cum a intrat la actorie

„Tata a fost sudor, mama lucra la poşta, nu aveam pile deloc. Dar domnului Dem Rădulescu i-au plăcut monologul şi povestirea pe care le pregătisem. A fost atât de impresionat de mine încât a râs. Să îl faci pe Dem Rădulescu să râdă e ceva. Şi, am aflat de la Horaţiu că m-a remarcat atunci şi i-a spus să vin peste doi ani. Şi, în 89, am intrat, al treilea din patru locuri”, povestea Costin Mărculescu.

Nu a putut sta departe de certuri

Costin Marculescu a fost una dintre cele mai cunoscute persoane din show-bizz, reusind de fiecare data sa iasa in evidenta prin activitatea sa, sau prin scandalurile in care a fost implicat.

Ella Nae, cea care i-a fost soţie lui Costin Mărculescu timp de două luni, s-a certat dur cu acesta în direct, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

„Nu puteam să dau în ea, că e soţia mea şi e femeie, o iubeam şi poate o mai iubesc. Niciodată n-am jignit-o, n-am dat în ea, n-am ridicat tonul la ea. Nu i-am dat bani, dar a avut toate uşile deschise din România datorită numelui meu. Am cheltuit 6-7 mii de euro cu ea în două luni: 2500 euro silicoanele, 1000 de euro acid hialurionic, 3-400 de euro în buze, dantură făcută la un prieten evreu. Ea nu a adus nici un ban în casă în ultimele 2-3 luni”, mărturisea atunci actorul.