Ari Emanuel (63 de ani) a avut multe job-uri de-a lungul carierei, inclusiv broker la Hollywood, investitor în tehnologie și agentul lui Donald Trump.

Emanuel are o avere netă de cel puțin 1 miliard de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index, care îi evaluează pentru prima dată averea, scrie Bloomberg.

Evaluarea averii lui Emanuel nu ia în considerare activele, inclusiv o investiție aflată în stadiu incipient în Uber Technologies Inc. și o participație la banca comercială Raine Group. Ambele ar putea crește în mod semnificativ averea netă a lui Emanuel.

Cum și-a făcut Ari Emanuel averea de un miliard de dolari

El este unul dintre susținătorii din spatele ofertei de 97,4 miliarde de dolari a lui Elon Musk pentru achiziționarea organizației nonprofit care controlează OpenAI.

Creșterea cu 48% a prețului acțiunilor Endeavour Group Holdings Inc., conglomeratul media și divertisment cu sediul în Beverly Hills, a dus la creșterea averii lui Emanuel în ultimul an. O parte dintre câștiguri au venit și din pachetul majoritar de acțiuni al Endeavour în TKO Group Holdings Inc., compania din spatele World Wrestling Entertainment și Ultimate Fighting Championship, care aproape și-a dublat valoarea în ultimele 12 luni.

Născut la Chicago, Emanuel și-a început cariera la Hollywood în 1987, lucrând la Creative Artists Agency. Fratele mai mic al fostului primar al orașului Chicago, Rahm Emanuel, și al bioeticianului Ezekiel Emanuel, Ari și-a câștigat reputația de agent foarte ambițios. În 1995, și-a înființat propria agenție, Endeavour, aducând cu el trei colegi și dosarele pe care le păstra la biroul fostului angajator.

Prin 2000, Endeavour se lăuda cu un portofoliu de top, reprezentând clienți precum Oprah Winfrey și Matt Damon. Emanuel a devenit subiect de inspirație pentru Ari Gold, agentul de la Hollywood interpretat de Jeremy Piven în serialul HBO Entourage.

În următorul deceniu, Endeavour a început să-și diversifice afacerile de divertisment și media, reprezentând astăzi mai mult de jumătate din veniturile sale. În 2014, a cheltuit 2,4 miliarde de dolari pe IMG Worldwide, preluând clienții din sport și modeling ai companiei. Doi ani mai târziu, a achiziționat Ultimate Fighting Championship, compania de producție Mixed Martial Arts (MMA) condusă de Dana White, pentru 4 miliarde de dolari într-o tranzacție susținută de capital privat.

Ali Emanuel a devenit agentul lui Trump în 2010

Pe măsură ce reputația Endeavour a crescut, a sporit și influența lui Emanuel. El a devenit agentul lui Trump în 2010 și a fost luat în considerare, pentru o perioadă scurtă de timp, pentru o funcție la Casa Albă în 2016.

Relația lui Emanuel cu Elon Musk datează de mulți ani. Musk a participat la nunta lui Emanuel de la St. Tropez în 2022, iar mai târziu cei doi au plecat în vacanță împreună în Grecia. Musk a făcut parte din consiliul de administrație al Endeavour, din 2021 până în 2022, iar compania a fost primul investitor extern pe Twitter, după ce Musk a cumpărat platforma de socializare, cunoscută acum ca X.

„Suntem unici”

Endeavour a depus IPO (initial public offering) în 2019, urmărind să devină public la o evaluare de 7,6 miliarde de dolari. A retras oferta cu doar câteva ore înainte de a începe tranzacționarea, după interesul manifestat din partea investitorilor. Doi ani mai târziu, Endeavour a strâns 511 milioane USD într-o a doua încercare IPO.