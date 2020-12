Când vine vorba de punerea în evidență a propriului stil, femeile au la dispoziție accesorii fashion foarte variate în zilele noastre. Un detaliu atât de mic precum alegerea curelei potrivite sau ceasului potrivit pot face o diferența majoră atunci când vorbim de modă feminină. În magazinele online de accesorii veți găsi o gama largă de accesorii pentru femei cu care îți poți accesoriza orice ținută pe care vrei să o porți în acest sezon și nu numai. Dintre acestea, produsele din categoria accesorii online, cele mai populare sunt curelele și ceasul.

Curelele late, subțiri, un plus în ținută ta

Poți purta o curea pentru a-ți modela ținută, cel mai probabil, fiecare dintre noi are anumite părți ale corpului de care nu este tocmai mulțumită, însă silueta poate să capete proporții estetice integrând cureaua în ținutele tale, într-o manieră inspirată. Cureaua poate marca talia, defocusand privirea de pe șoldurile prea late sau poate pune în evidență bustul generos. Pe de altă parte, centura este unul dintre accesoriile care conferă un plus de stil. La fel ca o eșarfă, un ceas sau o geantă, cureaua poate fi un element ce te ajută la crearea unui look de senzație, fie că devine piesa centrală a ținutei sau că rămâne doar la stadiul de accesoriu care vine în completarea sa.

Accesoriile dau viață unui outfit și chiar și cea mai banală rochie din lume poate fura toate privirile cu ajutorul lor. În acest sezon, din garderoba ta nu trebuie să lipsească ceasul sau cureaua pentru un look armonios și în tendințe.