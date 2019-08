Ies la iveală amănunte incredibile din interiorul cazului Caracal. Se pare că DIICOT Craiova îl monitoriza și supraveghea pe Gheorghe Dincă. Un martor-cheie a făcut dezvăluiri uluitoare cu privire la acest caz. Bărbatul i-ar fi vândut unul dintre telefoane criminalului din Caracal.

”Lumea care vine să își procure un telefon pune mâna. Neșansa mea și nenorocul meu a fost că acel individ, deși nu rețin, să pună mâna pe acel telefon în care aveam cartela mea introdusă. Mi-am scos cartela și ar fi cumpărat telefonul acela de la mine. La DIICOT am fost chemat cu două săptămâni înainte să apară Dincă la știri. M-au întrebat domnii de la DIICOT, că a apărut numărul meu de telefon. Mi-a arătat și poză cu telefonul, dar nu îmi aduceam aminte. Am plecat acasă. La o săptămână după, iar au venit, iar m-au chemat la poliție! În 22 august am fost chemat la București, am făcut aceleași declarații.

Când a apărut la știri am realizat de ce am fost chemat la DIICOT. Am avut telefonul ascultat în perioada decembrie, ianuarie, februarie. Am înteles abia atunci de ce s-a întâmplat asta. Nu mi s-a dat nicio explicație și de ce să mint, nici nu am cerut.

Mi-au arătat o fotografie cu Dincă atunci când am fost chemat. Asta cu două săptămâni înainte de răpirea Alexandrei. Mi s-a dat niște fotografii cu 6-8 persoane, să recunosc pe acolo de cineva. Nu am recunoscut pe nimeni. Realizând acum, după situațiile care văd la televizor și pozele mi-am dat seama că Dincă apărea acolo.”, a spus martorul-cheie, conform Antena 3.

