Regulă importantă pentru orice șofer începător. Restricții în primul an de condus

Ești șofer începător? Trebuie să știi asta! Șoferii începători sunt restricționați în privința numărului de pasageri pe care îi pot transporta. Restricția este valabilă doar în primele 12 luni de la obținerea permisului de conducere.

În acest interval, considerat o perioadă de acomodare, aceștia au voie să transporte doar un singur pasager, excluzându-l pe lângă însoțitorul autorizat.

După absolvirea cursurilor de legislație și traseu ale școlilor de șoferi, aspiranții la obținerea permisului de conducere trebuie să treacă cu succes de probele din cadrul examenului rutier.

Totuși, mulți consideră că marile emoții încep abia în primul an de la obținerea permisului de conducere. Această perioadă este considerată de acomodare. Totodată, și de acumulare a experienței în conducerea autovehiculului.

Datorită percepției că șoferii aflați la început de drum nu vor reacționa la fel de eficient ca cei experimentați în situații de criză, s-a decis impunerea unor restricții speciale în cazul lor.

Afișarea semnului galben pe parbriz și pe lunetă

Una dintre restricțiile impuse este obligativitatea de a avea afișat, atât pe parbriz cât și pe lunetă, semnul galben foarte cunoscut. Acesta are rolul de a-i atenționa pe ceilalți șoferi din trafic și pe polițiști. El îi anunță că șoferul are mai puțin de un an de experiență în conducere.

Restricții legate de viteză

De asemenea, există restricții referitoare la viteza maximă permisă pentru șoferii începători în afara localităților. Mai exact, ei sunt limitați la o viteză cu 20 de kilometri pe oră mai mică decât cea permisă unui șofer experimentat.

Pe autostradă, aceștia nu pot depăși viteza de 110 kilometri pe oră. În timp ce pe drumurile naționale, limita este de 80 de kilometri pe oră pentru șoferii începători.

Restricții referitoare la numărul de pasageri

Dacă vă întrebați câți pasageri pot transporta șoferii începători, răspunsul este opt, fără a include conducătorul auto. Această limitare se aplică tuturor șoferilor cu permis de conducere de categoria B, fără a lua în considerare nivelul lor de experiență la volan.

Conform Ordonanței 195/2002, Articolul 53, litera b), punctul 1, privind circulația pe drumurile publice, acesta este numărul maxim de pasageri pe care îi pot transporta șoferii începători.

Conform prevederilor din ordonanța 195/2002, persoanele care dețin permis de conducere categoria B sunt autorizate să conducă doar un autovehicul cu o masă totală maximă autorizată care nu depășește 3.500 kg și care are un număr de locuri pe scaune, în afara conducătorului auto, de maxim 8.

Numai cei care dețin un permis de conducere de categorie D valabil au dreptul de a transporta mai mulți pasageri.