Potrivit fermierilor care se ocupă de creșterea ovinelor, anul acesta prețurile pentru carnea de miel vor fi afectate de Paște. Această creștere se datorează scumpirii hranei pentru animale, precum porumbul și furajele, și deficitului acut de forță de muncă. Potrivit primelor estimări realizate la mijlocul lunii ianuarie, crescătorii de animale anticipau că prețurile vor ajunge între 25 și 30 de lei per kilogram.

În comparație cu anul trecut, când prețurile solicitate de crescătorii de animale pentru un kilogram de carne de miel erau între 15 și 20 de lei în cazul achiziționării unui miel întreg, acum se estimează o creștere semnificativă. Un crescător de oi din satul Iabalcea a specificat că prețul pentru carnea de miel ar putea ajunge la 20 de lei pe viu sau peste 40 de lei pentru un kilogram de carne în carcasă.

„Cresc ovine de peste 25 de ani. Fătările au început cam de pe la sfârșitul lui ianuarie, în alți ani mai devreme, acum au întârziat cam două- trei săptămâni. Este un an bun, un an bogat față de anii precedenți. În fermă am aproximativ 160-170 de capete cu tot cu cele fătătoare şi anul acesta e binișor, așteptăm în jur de o sută patruzeci de miei, pe acolo dacă e totul bine, dacă nu apar alte probleme, avorturi sau chestii de genul care e normal să se întâmple. Beneficiez de subvenții, ce să zic, sunt îndestulătoare în sensul că eu nu am subvențiile alea mari cu origine. Eu mă încadrez la cele mici, minimum cincizeci de capete.

Toate mioarele sunt crotaliate, sunt cu totul în regulă, cu acte, altfel nici nu aş putea să vând ceva sau să fac schimburi intracomunitare cu alţi fermieri. În gospodărie cresc autohtona țurcană, dar am și ceva rațcă. Le cresc din plăcere. Am și vreo două-trei vaci, dar şi păsări, porci. Cu forţa de muncă e mai greu, nu se găsesc deloc, nu vrea nimeni să vină să ne ajute. Majoritatea timpului sunt eu, 90% printre ele la care mă mai ajută şi mama mea, deci doar familia cum poate, dar aceasta este problema peste tot nu e doar la mine. În general din tot ce aud şi sunt ascultător fidel al Radio Reşiţa, dar şi ce urmăresc la tv sau pe internet, problema forței de muncă lasă de dorit cam în toate domeniile de activitate”, susține fermierul, citat de G4Media.ro.