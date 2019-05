Simona Halep are o avere estimată de 28-30 de milioane de euro și ocupă locul 225 în Top 300 Cei mai bogați români, întocmit de Revista Capital. Pe lângă banii pe care îi câștigă din tenis, sportiva obține o sursă substanțială de venit și din afacerile cu imobiliare pe care le are la malul Mării Negre. Simona mai are, de asemenea, numeroase contracte de publicitate semnate cu branduri mari precum Nike, Dedeman, Dorna, Mercedes, Hublot. Fiind ambasador Mercedes România, Simona se bucură de modele de mașini care mai de care mai impresionante.

În ciuda situației financiare pe care o are, românca nu a epatat niciodată printr-un stil de viață extravagant. Nici ținutele cu care sportiva se afișează în public nu sunt foarte excentrice.

În interviul pe care l-a acordat, aceasta a spus că cel mai mult preferă să se îmbrace în blugi, hanorac și adidași. Cu toate acestea Simona a mărturisit că îi place moda și că apeciază creațiile marilor case de modă de lux precum Dior sau Chanel.

„Brandurile mele preferate sunt casele de modă Dior, Chanel, Sonia Rykiel, Yves Saint-Laurent. Îmi place să văd prezentări de modă, să vizitez magazine, să văd ce e nou. Port o parte din hainele lor, dar numai cele mai simple şi clasice. Moda devine un pic prea strălucitoare pentru mine, cu greu aş putea purta ceea ce creează designerii în ziua de azi… M-am născut să port blugi, hanorace şi adidaşi”, a declarat Simona.

