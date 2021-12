„Am vorbit cu un mare furnizor astăzi și l-am intrebat de ce. Am avut niște sesizări, sunt in contact cu cetățenii, le cer să imi trimita facturi. Si a spus că am inceput sa emitem acum o săptămână, va fi asa cu mscrie la lege. Este adevărat că dacă le-au emis tarziu si oamenii vor plăti facturile mai târziu.”, a declarat Virgil Popescu.

Ministrul a fost întrebat și despre o posibilă prelungire a compensărilor până la sfârșitul anului 2022.

„Mai vedem și în februarie. Abia a trecut o lună, să vedem că se calmează și piețele. Este în funcție și de prețul gazului natural. Astazi, o veste buna, a scazut cu 20% pe toata bursele europene. Sa vedem cum evoluează. Pentu că prețul la gazul natural va da și prețul cel mai mare la energie electrică. Ne uitam foarte atent la tendintele din piata europeană, pentru că România este cuplată cu toate statele europene. Și vom evalua si vom lua cea mai buna decizie pentru români”, a spus Virgil Popescu.

Cât de mari vor fi facturile în primele luni ale anului?

Virgil Popescu a fost întrebat la ce valori se vor ridica facturile din ianuarie, februarie.

„Exact până în luna martie, inclusiv, compensarea va funcționa. În cursul lunii ianuarie evaluam cerințele pieței și vom vedea ce facem după martie. Dar până în martie inclusiv , compensarea la energie electrică și la gaze naturale va functiona. Practic, toți românii vor avea plafon la prețul energiei la 1 leu și la 370 de lei MW la gaze. Iar dacă se vor incadra în acel consum de 330 de kW pe lună pentu energie și 220 de metri cubi pe lună la gaze, vor primi un discount la energie de 291 de bani pentru energie și 33% din pretul gazului pentru gazele naturale. Până în martie, pentru această iarnă nu vorbim de nicio altă creștere, indiferent cât se duc prețurile în piață, cu volatilitatea prețului”, a explicat ministrul Energiei.

„Nu ne vom mai întâlni cu prețurile din 2020”

Totodată, Virgil Popescu susține că în 2022, sigur nu vor mai fi prețurile din 2020 sau chiar din 2019.

„Dacă vedem piața spot, a zile iurmătoare, care in această iarnă este foarte volatilă, marcată de pretul gazului, putem spune ca vor fi mai mari preturile. Dar ma uit si la preturile care se vand la contractele pe anul viitor, pe un an – doi, si spun că NU se puune problema de creteri la asemenea preturi.

Dar este cert că nu ne vom mai întâlni cu prețurile din 2020, an de pandemie, de lockdown, cu prețuri foarte mici. Nici cu preturile din 2019”, a declarat Virgil Popescu, joi seara, la Realitatea PLUS.