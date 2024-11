Cât de bogat este Donald Trump

Președintele ales Donald Trump este cunoscut ca unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari și cei mai bogați oameni din lume, deținând un portofoliu vast de proprietăți de lux, care contribuie semnificativ la averea sa.

Conform estimărilor Forbes, președintele ales Donald Trump deține active imobiliare, numerar și alte investiții în valoare de aproximativ 7,5 miliarde de dolari în 2024. Cu toate acestea, prestigioasa revistă estimează că averea netă actuală a lui Trump este de aproximativ 3,9 miliarde de dolari, valoare influențată semnificativ de fluctuațiile pieței.

Proprietățile președintelui ales Trump

Familia Trump are o lungă tradiție în dezvoltarea imobiliară, iar totul a început cu Elizabeth Christ Trump (născută Elisabeth Christ), bunica paternă a lui Donald Trump. De origine germană, Elisabeth s-a căsătorit cu Frederick Trump în 1902 și au avut trei copii. După moartea soțului ei în 1918, a preluat gestionarea proprietăților și a cofondat compania imobiliară E. Trump & Son împreună cu fiul său Fred, tatăl lui Donald Trump.

Donald Trump și-a început cariera în afacerea tatălui său, Fred Trump, care construia imobile în cartierele Brooklyn și Queens din New York. Ulterior, Donald a extins afacerea familiei, diversificându-se dincolo de sectorul rezidențial și investind semnificativ în clădiri de birouri, terenuri de golf, hoteluri și o cramă cu numele familiei.

Care sunt cele mai scumpe proprietăți

Președintele ales deține mai multe proprietăți valoroase, printre care un penthouse în New York, estimat la 200 milioane de dolari, și proprietatea din Palm Beach, Florida (Mar-a-Lago), apreciată la 739 milioane de dolari.

De asemenea, Trump mai are o reședință în Virginia, evaluată la 170 milioane de dolari, și o altă proprietate în New York, disponibilă pentru închiriere la aproximativ 725 de dolari pe noapte.

Pe lângă aceste locuințe, Trump deține cluburi de golf și reședințe de vacanță în mai multe state, cu o valoare totală de peste 513 milioane de dolari.

Donald Trump se întoarce în fruntea Statelor Unite

Donald Trump a obținut o victorie zdrobitoare în fața contracandidatei Kamala Harris, marcând o realizare politică remarcabilă. Este pentru prima dată în peste 130 de ani când un fost președinte este reales în funcție și ajunge la conducerea țării pentru un al doilea mandat neconsecutiv.